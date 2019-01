Nordfjordeid kan bli redusert til oppmøtestad

Nyhende

NRK melder at regjeringa vurderer å legge ned 26 trafikkstasjonar over heile landet. Andre stadar skal tilbodet bli redusert.

NRK har gått gjennom rapporten frå Capgemini Consulting, der forslaget er å legge ned 26 av dei 75 trafikkstasjonane i Noreg. I tillegg kan 22 trafikkstasjonar verte dimensjonert ned til servicekontor, eller oppmøtestadar for oppkøyring.

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det forslag om at Sogndal og Ørsta/Volda, Molde og Kristiansund skal bli servicekontor og at Førde og Ålesund skal ha trafikkstasjonar. Tilrådinga frå konsulentselskapet er vidare at Sunndalsøra vert lagt ned og at Nordfjordeid vert redusert til det som vert definert som oppmøtestad.

Tre ulike konsept

NRK skriv at rapporten viser til tre ulike konsept for framtidas tenestestadar.

Servicekontor: Skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. Skal levere dei mest etterspurde trafikanttenestene og førespurnader i skranke. Avvikling av teoretiske førarprøver. Praktiske førarprøver. Skal ha timebestilling.

Sambrukstasjon: Skal utføre utekontrollar. Ha hall til å gjere myndigheitskontrollar for næringslivet og private. Kan ha tilbod som servicekontor.

Oppmøtestad: Skal tilby praktiske førarprøver med tilreisande bemanning. Kan til dømes vere rasteplassar eller bensinstasjonar, der sensor kan møte elev, eller samlokaliserast med sambrukstasjonar.