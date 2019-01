Førar meld for usikra last

Nyhende

Statens vegvesen utførte ein kontroll på Kjøs fredag. 20 køyretøy var inne på kontrollplassen, og 18 køyretøy vart kontrollert. Ifølgje Statens vegvesen vart ein førar meld for ikkje ha sikra lasta si. Lasta bestod av fem pallar med skifer som stod usikra på lasteplanet. Ein førar fekk også pålagd døgnkvile. Tre førarar fekk utvaring for brot på køyre og kviletids regelverket, og to førarar fekk gebyr for manglande dokument. I tillegg var det ein førar som fekk gebyr for manglande kjetting og ein førar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.