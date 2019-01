Skal drive Doktorgarden

Nyhende

Det var i november 2018 at Tor Ivar Østreng og Tove Måløy informerte om at dei ikkje kom til å vere vertskap for Doktorgarden Selje i 2019. Torsdag kunne Kristina Leknesund Myrseth, Rebekka Myrseth og Tone Røyset røpe at dei skal starte opp i Doktorgarden, gjennom driftselskapet Storm på Stad AS. Rebekka er dagleg leiar, Tone er kjøkkensjef, medan Kristina er i permisjon og tilbake i jobb i mai.

Opningsdagen for Doktorgarden er ifølgje Kristina laurdag 2. februar.

– Det blir ikkje noko stor ståhei, men god stemning og matservering. Vi kjem til å servere kaker, digge smårettar og på søndagar vil vi ha god, gammaldags søndagsmiddag.

Vestkapp og Doktorgarden

Kristina, Rebekka og Tone starta opp på Vestkapp i juli 2018, og fortel at det har gått over all forventing. Framover på vinteren blir det ulike arrangement på Vestkapp, og dei har ope for selskap og møter.

– Vi fekk innvilga brøyting frå Selje Kommune på inntil 20 000,- noko som var veldig bra, men det er ikkje nok til å halde ope så mykje som vi ynskjer. Når vi såg at Doktorgarden leita etter nye drivarar, passa det oss heilt ypparleg.

– Og ein så flott og ærverdig plass som Doktorgarden er, er det for trist at skal stå tom, seier Kristina.

Fram til og med april kjem dei til å drive begge plassane med personalet dei har i dag. Kristina fortel at tanken er at når Doktorgarden er open, er det stengd på Vestkapp, og omvendt.

– Frå mai av kjem vi til å tilsette fleire medarbeidarar, og halde begge stadane ope kvar dag over sommaren.