Nytt band klar

Nyhende

Dei kanadiske rockarane Danko Jones kjem til Malakoff i juli. Danko Jones har låtar som «Had Enough», «I Think Bad Thoughts» og«My Little RnR».

Torsdag vart det også klart at det britiske bandet Bastille skal spele fredag 19. juli. Bandet har over 3,5 milliardar streams, og ligg på topplistene rundt om i verda. Bastille har hits som «Pompeii» med over 600 millionar streams på Spotify, «Happier», «Oblivion», «Fake It» og «World Gone Mad».

Frå før er det klart at også Weezer, Sigrid, Madrugada, Bigbang, Slaves og Djerv skal spele på Malakoff i sommar.