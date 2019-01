Nye krav til legevakta

Nyhende

–Det er kome ein del krav til meir systematisk trening, krav til nytt utstyr og krav til bemanning. Målet med desse krava er å auke og betre samhandlinga i akuttmedisinske situasjonar. For vår det handlar dette om samarbeidet mellom kommunane, og samhandlinga med Helse Førde. I stor grad handlar det om at ein skirar større forståing for helsepersonellgrupper sin kompetanse, utstyr, metodar og tiltakskort, sa Grete Aud Totland som understreka at endringane også innebar økonomiske konsekvensar.