Bastille klar for Malakoff

Nyhende

Torsdag morgon var det klart for endå eit artistslepp til Malakoff 2019. Då kunne Malakoff røpe at sjølvaste Bastille står på scena fredag 19. juli. Det britiske bandet har over 3,5 milliardar streams, og ligg på topplistene rundt om i verda. Bastille har hits som «Pompeii» med over 600 millionar streams på Spotify, «Happier», «Oblivion», «Fake It», «Send Them Off» og «World Gone Mad».

- Å få besøk av band av eit slikt verdsformat er utruleg stort, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding.

Ifølgje Malakoff speler Bastille to festivalkonsertar i sommar, og ein av dei er Malakoff.

Frå før er det klart at også Weezer, Sigrid, Madrugada, Bigbang, Slaves og Djerv skal spele på Malakoff i sommar.