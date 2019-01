27 frå Eid og Stårheim

Nyhende

May Kristin Sæther rapporterer om at stemninga var god, særleg når vêrgudane også viste seg frå si beste side. Ho fortel at dei unge utøvarane gav klart uttrykk for at dei likte å delta i renn, og at dei skal delta fleire gonger. Rekrutteringa til sporten er bra igjen. Det har vore nedgang i tal deltakarar på renn, men no ser det ut som at det har snudd både i Stårheim og andre klubbar i krinsen. Stårheim hadde 17 barn på skiskyttarskulen i haust, og mange av desse debuterte i renn forrige eller denne helga.

Deltakarar frå Eid IL og Stårheim IL søndag på sprint:

I dei yngste klassene utan plassering deltok Iselin Remme Stoddern, Stårheim, Ari Borgund, Stårheim, Syver Melheim Espe, Stårheim, Martinius Myklebust, Stårheim, Einar Heimdal Reksnes, Stårheim, Samuel Henden, Eid, Viljar Haughovd, Stårheim, Peder Ytre-Hauge Ivesdal, Stårheim og Konstanse Henden, Eid.

I klasse J11 stod Ronja Haughovd, Stårheim IL øvst på pallen. Ho skaut heilt feilfritt. Kristina Hanebrekke Hildenes, Stårheim IL kom på andreplass og Thea Elise Vereide Botn, Stårheim IL vart ei god nummer tre.

I klasse J12 kom Era Borgund, Stårheim IL på andreplass.

I klasse G12 vart Magnus Ytre-Hauge Ivesdal, Stårheim IL nummer ein og Elias Endal Hellesø, Stårheim IL nummer to.

I klasse G13 vart Esekiel Henden, Eid IL nummer ein.

I klasse J14 var det Frøya Haughovd, Stårheim IL som vart nummer ein.

I klasse J15 fekk Linnea Melheim Espe, Stårheim IL førsteplass.

I klasse G14 vart Trygve Myrold, Stårheim IL nummer ein, og Peder Hanebrekke Hildenes, Stårheim IL kom på andreplass.

I klasse G16 var Kasper Mundal, Stårheim IL best.

I klasse J17 kom Oselie Henden, Eid IL på andreplass og Ingrid Heggen, Stårheim IL på andreplass.

I klasse G17 vart Bendik Vereide, Stårheim IL nummer ein.