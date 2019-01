Unge Venstre vil ha Sveinung Rotevatn

Nyhende

NRK melder om stor statsrådsmisnøye internt i Venstre. Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark er misnøgd med kva Venstre har fått ut av sine tre statsrådar. No ber han Trine Skei Grande om å gå av som kulturminister til fordel for ein annan post. Unge Venstre ser helst at Trine Skei Grande blir statsråd med ansvar for noko viktigare enn kulturpolitikken.

Er for lite synlege

NRK.no skriv at det verken var baksnakkinga av Abid Raja på høgtalar eller omtalen av partifellar som «psykopat» og «han homoen», som ligg til grunn for ønsket om å gi partileiaren nye arbeidsoppgåver. Bakgrunnen er heller mangel på synligheit og politiske gjennomslag på viktige område for det vesle regjeringspartiet.

Unge Venstre-leiaren meiner at den nært kommande regjeringsutvidinga med KrF, som truleg vert fullbyrda tysdag, er ei god anledning til også å gjere endringar i Venstre sin eigen regjeringskabal.

– Både kulturministeren og ministeren for forsking og høgare utdanning ville eg gjerne bytta ut til fordel for andre statsrådspostar, seier Hansmark til NRK.

Vil ha Rotevatn inn

– Vi har valt tre flinke statsrådar, men på eit tidspunkt må ein gjere rokeringar i regjering. Vi må bygge opp nye flinke folk og framtidige partileiarar, og for Unge Venstres del er det slik at vi gjerne skulle sett Sveinung Rotevatn som statsråd, seier leiaren i Unge Venstre til NRK.

Han vil ikkje namngje ein statsråd som burde kastast ut, men nøyer seg med å seie at Sveinung Rotevatn må inn på eit tidspunkt.

Sveinung Rotevatn er i dag statssekretær under klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han seier til NRK at han ikkje ønskjer å kommentere det han kallar statsrådsspekulasjoner no.