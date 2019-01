Du kunne sjå «blodmåne» frå Nordfjordeid

Nyhende

– Det var ei flott total måneformørking. Bilda er teke frå Nordfjordeid innimellom skyer og litt regn, forklarar Tryggve Dyrvik.

For det var ein stor og spektakulær måneformørking som blei synleg over heile landet rundt klokka 5.40 måndag morgon. Månen var spesielt nær jorda under hendinga, så i likskap med formørkinga 31. januar i fjor, så blei dette ein såkalla supermåneformørking, opplyser astroevents.

Den neste totale måneformørkinga som delvis blir synleg frå Norge etter årets hending inntreff først i september 2025, og den neste vi kan følgje frå start til slutt skjer først på nyttårsaftan i 2028. Medan den neste supermåneformørkinga inntreff først i 2051. Med andre ord nokre år å vente på.