Tysdag 12. mars kjem Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, til Sandane saman med naturfotograf og filmskapar Asgeir Helgestad. Helgestad vil vise og kommentere filmen «Dronning uten land», om ei isbjørnbinne og dei to ungane hennar på Svalbard. Gjennom kameralinsa er Helgestad sjølv augevitne til dei store klimaendringane her og i resten av Arktis, og med filmen viser han kva som er i ferd med å skje i bjørnane sitt økosystem. Eit varmare klima gjer at isbjørnane i Russland og Nord-Amerika hamnar på land, samtidig som brunbjørnane trekkjer nordover. Arktis speler ei viktig rolle for klimaet på heile jorda, og forskarar har vist at oppvarminga har endra strøymingar i atmosfæren. Dette kan igjen verke inn på vêret over store delar av kloden.

Etter filmvisninga blir det samtale mellom Helgestad og Sveinung Rotevatn.

Asgeir Helgestad

Asgeir Helgestad er norsk naturfotograf, busett i Svene i Numedal. Han er utdanna ingeniør, men har levd som naturfotograf i snart 30 år. Han leverer stadig naturprogram til NRK. Helgestad har vunne fleire prisar for arbeidet sitt, mellom anna første- og andrepris i verdas største naturfotokonkurranse: BBC Wildlife Photographer of the Year.

Seld til ei rekkje land

«Dronning utan land» er seld til land som Nord-, Sør- ogMellom-Amerika, Storbritania, Irland, Frankrike, Tyskland, Østerike, Sverige, Kina, Sør-Korea, Spania og Polen.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han har tidlegare vore statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Rotevatn var stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Venstre i perioden 2013–2017. Før dette var han leiar i Unge Venstre, og har også hatt ei rekkje andre verv i partiet. I 2012 blei Rotevatn kåra til «Årets europear» av Europeisk Ungdom.