Eidabandet Jackbow vann i dag

Nyhende

Jackbow er eit hardtarbeidande rockeband frå Nordfjordeid. Bandet har frå før gitt ut to singlar, «Somebody» og «Empty», som no i januar hadde over 36.000 og 17.000 spelingar på strøymetenesta Spotify. Sist veke kom dei med ein ny - «These Days», og dei unge karane har fleire på trappene i 2019.

I 2018 har Jackbow mellom anna varma opp for Oslo Ess og spelt for fulle hus på Malakoff. Det vert trekt fram at bandet leverer eit høgenergisk sceneshow og skapar ei spesiell atmosfære på konsertane sine.

Blest Festival er musikkfestivalen som viser fram artistar frå Sogn og Fjordane. Fredag og laurdag står både ferske og etablerte artistar på Larris scene.