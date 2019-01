Nyhende

Nordfjordingen skal ha køyrt bil trass i at han var påverka av narkotiske verkestoff, og/eller alkohol. Han er også tiltalt for at han i mai i fjor, i Vågsøy og/eller andre stadar, brukte og hadde tablettar som inneheldt det narkotiske verkestoffet Bromazepam. Saka kjem opp for Sogn og Fjordane tingrett i mars.