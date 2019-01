Ikkje sak for Helse Førde

Nyhende

– Spørsmål om eventuelle justeringar av helseføretaksgrenser er ikkje ei sak for Helse Førde. Etter at vi mottok brevet frå Hornindal kommune, der dei seier opp alle delavtalar, særavtalar og samarbeidsavtalar merd Helse Førde HF, på grunn av at kommunen frå årsskiftet 2019/20 blir ein del av Nye Volda kommune, har vi sendt saka vidare til Helse Vest RHF. I dette brevet ber vi Helse Vest om ei avklaring på kva helseføretak innbyggarane i den nye Volda kommune skal ha i høve spesialisthelsetenesta. For Helse Førde har ikkje denne saka konsekvensar ut over at vårt helseføretak mister basisinntekter for færre innbyggarar, seier Arve Varde, adm.dir. i Helse Førde.