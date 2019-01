Har reinska fjellsida der steinraset gjekk

Nyhende

Byggeleiar Vidar Solheim i Statens vegvesen fortel til Fjordabladet at dei først undersøkte fjellsida og muren ved hjelp av drone. Førre onsdag var geolog Jens Tveit frå Statens vegvesen og to frå reinskelag frå entreprenør på synfaring oppe i fjellet for å sjå nærare på løsneområdet. Dei gjekk inn frå Furefjerding og følgde kraftlinja innover fjellsida. Løsneområdet for steinskredet er om lag 150 meter over vegbana, og dei fira seg ned for å studere det nærare. Der var det eit blokkparti, og det vart tilrådd å sjå nærare på stabiliteten, om der var fleire lause steinblokker.

Sjekka med luftpute

Fredag var vegen stengt, og folk frå reinskelaget var oppe i fjellsida med luftpute.

Vidar Solheim forklarer at det ein gjer er at ein plasserer luftputa i ei sprekke og pumper opp. Blokkene stod fast, og det vart konkludert med god stabilitet.

– Vi er trygge for at det ikkje kjem meir skred ned derifrå, seier Solheim.

Laurdag var fjellreinskarane igjen i sving. Sikra med tau jobba dei seg nedover og reinska skredløpet for ein del lause steinar. Dette var ifølgje Solheim mindre steinar som kunne handterast med handmakt og som ikkje gjorde skade på vegen.

Byggeleiaren fortel at der vegen vart skada i romjula har dei fylt på meir masse, og dei har sett opp eit mellombels rekkverk. Vegvesenet jobbar også med å prosjektere sikring av den skadde muren som held vegen oppe.

Maksimal totalvekt for køyretøy er mellombels sett ned til ni tonn på strekninga Navelsaker – Indre Furefjerdingen, noko som mellom anna medfører at ein mjølkeprodusent i Navelsaker ikkje får levert mjølka si fordi Tine-bilen sjølv i tom tilstand veg kring 13 tonn.

– Vi vurderer mogelegheitene for å skrive opp tonnasjen, slik at større bilar kan køyre, seier Solheim til Fjordabladet.

Vegen til Navelsaker var stengt tysdag på grunn av fare for snøras.