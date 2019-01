D-Kor skal synge for ei god sak

Nyhende

Det er Norges korforbund Sogn og Fjordane som kvart år arrangerer konsertar med inntekt for ein organisasjon som driv med hjelpearbeid. Det er femte år på rad at dette blir gjort, med konsertar både i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.

I år skal konsertane vere i Eid kyrkje 20. januar, i Nortun ungdomshus mellom Leikanger og Sogndal same dagen, og i Viksdalen kyrkje 27. januar.

Inntekta til luftambulansen

Inntekta frå konsertane vil gå til Norsk Luftambulanse Sogn og Fjordane. Dei er svært glade for å få dette pengebidraget, og seier at bidraget er svært velkome til luftambulansen sin base i Førde som flyr pasientar i heile Sogn og Fjordane. Dei har utstyr som dei no ventar på å kunne kjøpe inn til basen i Førde, og understrekar at bidraget frå konsertane heilt klart vil avhjelpe dette.

Inspirasjon frå Hordaland

Distriktsleiar Marinne Hoff i Norges korforbund Sogn og Fjordane seier at å synge for ei god sak er etter inspirasjon frå korforbundet i Hordaland.

–I Hordaland har dei hatt slike arrangement gjennom fleire år. Då vi starta opp for fem år sidan ville vi prøve å gjere noko liknande her i fylket. Kvart år har vi hatt mellom tre og fire konsertar i Sogn og Fjordane med inntekt til kreftsaka, Røde Kors, Flyktinghjelpa og barne- og ungdomsavdelinga ved Førde sjukehus. Det meste vi har fått inn nokon gong var 40.000 kroner til barne- og ungdomsavdelinga i Førde, seier Hoff.

Nytt helikopter

I fjor fekk Norsk Luftambulanse Sogn og Fjordane på plass nytt helikopter på basen i Førde, til liks med dei andre elleve basane i landet. Det nye helikopteret er ei vidareutvikling av maskina som har vore på basen dei siste ti åra. Det nye helikopteret er mykje sterkare, har auka nyttelast og er langt betre i høgda. Dette gjer det lettare å løyse oppdrag også i dårleg vêr.

