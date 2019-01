Omorganiserer

Nyhende

– Vegvesenet går no inn i ein ny og spennande epoke. Utgreiinga vi har gjort konkluderer med at ein funksjonsmodell vil bidra til å gjere oss meir effektive, slik at vi får meir veg for pengane. Den nye modellen sikrar ein tydelegare styring av verksemda, og vi vil få større kraft i gjennomføringa av oppgåver generelt, og digitaliseringa spesielt. Modellen sørger for gode spelerom for geografisk plassering av tilsette og einingar, samstundes som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljø under ei felles leiing, seier Terje Moe Gustavsen i ei pressemelding.

Vegdirektøren understrekar at rapporten han denne veka overleverte til Samferdselsdepartementet er hans forslag til ny organisasjonsmodell, og at det vil vere opp til departementet å ta den endelege avgjersla.

Seks divisjonar og Vegdirektoratet

Framlegget inneber at Statens vegvesen skal delast inn i følgjande seks divisjonar:

• Trafikant og køyretøy

• Utbygging

• Veg

• Transport og samfunn

• IT

• Fellesfunksjoner

Vegdirektoratets si rolle skal vere tydelegare og det vert lagt opp til eit mindre direktorat enn dagens.

Inndeling i divisjonar inneber at mest mogleg like oppgåver blir samla i ei organisatorisk eining under ein leder.

– Men samling av oppgåver er ikkje det same som at alt vert samla på ein stad i landet, understrekar Gustavsen.

– Mange av oppgåvene våre krev at vi er til stades der oppgåvene skal gjerast, altså lokalt. Det betyr at Statens vegvesen vil vere godt representert lokalt også i åra framover, poengterer han.

– Nøyaktig kvar i landet vi skal vere må vi få kome tilbake til. Men så pass kan eg seie no: Vi skal framleis vere på mange av dei stadane vi er i dag. Dessutan er det for meg openbert at leiinga for divisjonane kan ligge i Oslo eller andre stadar i landet.