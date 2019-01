Reagerer på manglande snøbrøyting av fortau på skulevegar

Nyhende

Fjordabladet tok kontakt med Eid kommune for å høyre kva grunnen til fortau på born sin skuleveg ikkje var rydde.

–Vi prioriterer snøbrøyting av fortau på hovudvegane, slik at barn kan gå trygt fram og tilbake på skulen. Tysdag hadde vi to maskiner på verkstad. I dag onsdag står framleis ei av maskinene på verkstad, den er truleg i drift torsdag. På grunn av dette har vi litt etterslep på snøbrøytinga, seier Dag Petter Leite, ansvarleg for snøbrøytinga i Eid kommune.

Tek omsyn til borna

–I og med at køyrebana er brøyta, ville det då ikkje vere naturleg å også ta fortaua i same slengen, nettopp av omsyn til borna?

–Som sagt så prioriterer vi snøbrøyting av hovudvegane med tilhøyrande fortau, slik som til dømes Fossevegen, tilkomstveg til Myklebuståsen, Melvegen, tilkomstveg til Prestemarka og Skulevegen med fleire, som er skuleveg til mange av borna på Nordfjordeid, seier Leite som legg til at dei aller fleste fortau på tilkomstvegane no skal vere rydda for snø slik at ungane har fortau og gå på når dei skal heim frå skulen.