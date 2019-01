Meir kulde i vente

Nyhende

Ifølgje Yr blir det kaldare den komande veka og Eid har difor meir vinter i vente. Frå onsdag til laurdag kan det også kome meir snø. Dei neste dagane skal det halde seg på rundt null til minus to grader, før det skal bli kaldare ut over i neste veke.

På Harpefossen skisenter melder Yr at det skal vere frå minus fire grader og kaldare den komande veka. Frå onsdag til laurdag skal det også kome snø.

Kolonnekøyring

Det har dei siste dagane vore dårleg vêr over ulike fjellovergangar. Meteorologisk institutt sendte måndag ut gult farenivå for heile fjellet i Sør-Norge grunna vanskelege køyreforhold. På mange fjellovergangar er det innført kolonnekøyring. Ifølgje ei pressemelding frå Tryg Forsikring er det viktig å ta forholdsreglar om ein veit at ein kanskje må stå i kø for kolonnekøyring. Ha godt med mat og varme klede liggande i bilen, ha nok drivstoff eller strøm, og at bilen er skodd for vinterføre.

–Vêret på fjellet kan gå frå sol til snø på få minutt. Blir det kolonnekøyring kan det bli ventetid før ein får vere med, og det kan i verste fall ta fleire timar. Har ein aldri opplevd kolonnekøyring før kan det som sjåfør opplevast stressande å køyre slik for første gong, seier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring.

Viktige oppgåver

Skal ein over fjellet ved kolonnekøyring, er ein av dei viktigaste oppgåvene som sjåfør å sjå og bli sett, samt at ein følgjer trafikken i tempoet til brøytebilen. Det er difor viktig å køyre med naudblink og ha på kaldluft på frontvindauge for å unngå at snø blir til is på vindaugeviskarane. Skulle det bli stopp i kolonnekøyringa må ein ikkje gå ut av bilen ettersom det kan føre til påkøyring.

Det vil alltid vere ein brøyte- eller bil i leiing framme og bak ved kolonnekøyring som er i kontakt med kvarandre. Dersom ein sjåfør køyrer seg fast, oppmodar Tryg i pressemeldinga om å bli verande i bilen.