Sein postgang gjer bakterieprøver ubrukelege

Nyhende

– Vi kjenner godt til dette problemet, og det er svært urovekkjande. Det har vore eit problem sidan A-posten forsvann i 2018, seier beredskaps- og sikkerheitsdirektør ved Veterinærinstituttet, Jorun Jarp til Nationen.

Nyleg opplevde ein kyllingprodusent i Holmestrand dette då ho sende ein salmonella-prøve til Veterinærinstituttet i Sandnes, fortel avisa.

Prøven vart sendt 2. januar, men kom fram 7. januar. Då var prøven for gammal til å brukast. Det heile enda med at kyllingbonden måtte sende ny prøve med ekspresspost. Det kosta 548 kroner.

– Det er mykje pengar i lengda viss dette må til for å få prøvene fram i rett tid. Samtidig kan det vere kritisk at biologiske prøver ikkje kjem fram når dei skal, seier fjørfeprodusent Gro Howlid Aschehoug i Holmestrand

Kyllingbonden tar salmonella-prøver for kvart innsett med kyllingar, noko ho får sju til åtte gonger per år.

Pressesjef i Posten Noreg AS, John Eckhoff, understrekar at kundane må overhalde fristane for levering. Samtidig viser han til at Posten i dag leverer i samsvar med konsesjonskravet.

– Konsesjonskravet er at 85 prosent av posten skal vere framme innan to virkedagar, gitt at posten er levert innan fristen. I dag leverer vi betre enn det konsesjonskravet tilseier, seier Eckhoff til Nationen.

– Viss det er post som må leverast raskt, bør ein absolutt velje det produktet som krevst når ein ser på viktigheita av det som skal sendast. Vi vurderer ikkje innhaldet i pakkene sendt med vanleg post, seier Eckhoff.