Nordfjordkvinne tiltalt for IS-deltaking

Nyhende

Kvinna er tiltalt for å ha jobba for og støtta IS, og for at ho i oktober 2017 forsøkte å reise til Syria for å slutte seg til gruppa. Ho var arrestert i Austerrike. Ifølgje tiltalen deltok ho i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Kvinna skal ha delteke både i opne og lukka fora på internett, og skal ha hatt kontakt med fleire personar som er knytt til ekstremistgruppa i Syria, Storbritannia og Sudan.

Ifølgje tiltalen skal ho ha vore med å utvikle og spreie ISIL-propaganda, mellom anna ved å lese korrektur på propagadatekst, og sende over meldingar og tekst med valdelege jihadistisk innhald til ein person knytt ISIL.

Rettssaka vil pågå fram til 1. februar.