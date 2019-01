Får bot på 8000 kroner

Nyhende

Sivilforsvaret bygger sine styrker og teneste på bruk av tenesteplikt som er tilsvarande verneplikt. Dette er ei lovpålagd plikt for den einskilde.

Ugyldig fråvær frå pålagd teneste som til dømes kurs, øving og skarp innsats er å rekna som lovbrot og kan straffeforfølgast ifølgje Lov om kommunal beredskapsplikt.

I samsvar med dette er tre tenestepliktige mannskap i Sogn og Fjordane meld til Politiet for ikkje å ha møtt til teneste. Alle tre er av Politiet dømt til å betale førelegg på 8.000 kroner kvar.

Dette melder Stein Morten Rønningen, distriktssjef i Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt

Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt er operativt og administrativt ansvarleg for Sivilforsvaret si verksemd i Sogn og Fjordane og skal syta for et mannskapa er trena og rusta for oppdrag i beskyttelse av befolkninga og samfunnet.