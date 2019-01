Eidar blir første leiar

Nyhende

–Eg takkar for tilliten og gler meg til å starte arbeidet med å byggje organisasjonen fram mot valet, seier den nyvalde leiaren.

Årsmøtet i Vestland Unge Venstre har også vedtatt to fråsegner, der ein av dei ønskjer å fjerne sukkeravgifta. Ein meiner blant anna at avgifta er dårleg utforma då den omfattar ting som sukkerfri brus, men ikkje kjeks og kaker. Den andre fråsegna ønskjer å greie ut og teste Karbonskatt til fordeling (KAF).

Martini legg til at det vil vere naturleg for fylkeslaget å kjempe for fritt skuleval i det nye fylket under valkampen.

– Vi ser at det er viktig for ungdomen å få høve til å utforme sine eigne liv. Fritt skuleval vil derfor bli svært viktig for oss i valkampen, seier Martini.

Samfunnsengasjert frå ung alder

Trass sin unge alder har Ole Martini allereie hatt relativ lang fartstid i politikken. Martini har blant anna erfaring som tidlegare leiar i Eid ungdomsråd, leiar i ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane og leiar i Eid Unge Venstre. I dag studerer han rettsvitskap ved Universitetet i Bergen.

Det nye styret i Vestland Unge Venstre består av:

Leiar: Ole Martini frå Eid, 19 år

Første nestleiar: Marius Hellan Hindenes frå Lindås, 17 år

Andre nestleiar: Dina Bovim frå Flora, 16 år

Styremedlem: Ingemar Stirling Gundersen frå Bergen, 18 år

Styremedlem: Elias Slåtten frå Jølster, 17 år

Styremedlem: Ole Magnus Njåstad Nynes frå Askøy, 20 år

Styremedlem: Ingebjørg Flyum Bjørlo frå Eid, 18 år