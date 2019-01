1.790 mm nedbør i 2018

Vêret her har blitt betre, det er litt varmare og nedbørsmengda er om lag den same.

Det har vore både ekstra tørre og ekstra våte periodar i 2018. Året var jamt over nedbørsfattig heilt fram til august. Det var tørt og varmt, ein fin sommar med gode temperaturar og gode mogelegheiter for bading og andre utandørsaktivitetar. I slutten av juli vart det målt temperaturar på over 30 gradar. For ein del bønder var det tidvis så tørt at det vart avlingssvikt.

Tørr start på året

Fram til august var det berre i januar at det vart målt over 100 millimeter nedbør. Frå 11. mai til 14. juni var det omtrent nedbørsfritt, med berre nokre få millimeter registrert 16. og 17. mai.

Dei tørre tala viser imidlertid at det i juni ikkje var tørrare enn vanleg, det kom faktisk litt meir nedbør enn året før, men juli var ekstra tørr. Då var det også tidvis varmt, så sjølv om det kom nokre regnbyer innimellom, så tørka det raskt opp att.

Ekstra våt september

Dei første ni månadene i 2018 vart det målt 1.163 millimeter nedbør hjå Hildenes. Det er så godt som akkurat den same nedbørsmengda som vart registrert dei ni første månadene i 2017.

Samanliknar ein dei to åra har imidlertid nedbøren kome på høgst ulike tidspunkt av året. I 2018 kom svært mykje av nedbøren i september og oktober. Nesten halvparten av årsnedbøren kom i løpet av desse to månadene.

I september vart det målt heile 472 millimeter nedbør. Dette i sterk kontrast til september i 2017 då det vart målt berre 50 mm nedbør. Også august i 2018 var sur.

På målestasjonen hjå Karsten Hildenes vart det ikkje registrert nedbør dei fem første dagane i september i 2018, men så vart det vått, med ein ekstra topp målt 26. september då det kom heile 60,5 millimeter i løpet av eitt døgn.

November i 2018 var uvanleg tørr, med berre 34 mm nedbør registrert. Også desember i 2018 var noko under normalen.

– Nedbør om lag som før

Målingane Karsten Hildenes har gjort gjennom fleire tiår syner ikkje nokon vesentleg auke i årsnedbøren. Han peikar på at korleis somrane er, gjev lite utslag på totalen. Om somrane kjem det om lag 100 millimeter per månad, varierande litt over eller under.

– Det vanlege dei seinare åra har vore at ein har fått store delar av nedbørsmengda seinhaustes og kring nyttår. I så måte var 2018 litt uvanleg med tørr november og lite i desember, og det er sjeldan at det regnar så mykje i september og oktober, samanfattar Hildenes.

– Har det blitt våtare og villare?

Karsten Hildenes dreg litt på det.

– Eg veit ikkje heilt kva vi skal seie. Nedbøren kjem kanskje litt meir rykkvis, og det er store variasjonar lokalt. Det er veldige regnbyer, det var kanskje ikkje så vanleg før. Vêret her har blitt betre, det er litt varmare, og nedbørsmengda er om lag den same. Når det gjeld vinden, så er mitt inntrykk at det var verre før. No er det så opphaussa, eit forferdeleg styr, ler Hildenes.

Korleis vêret vert no i 2019 vil Karsten Hildenes ikkje ta på seg å spå, men året byrja vått, med 50 millimeter nyttårsdag, og i løpet av den første veka kom det godt over 100 millimeter. Sidan har det både regna og lava ned med snø, så nokon tørr januar blir det definitivt ikkje.

30-årsnormalen (1961–1991) for årsnedbør hjå Hildenes i Eid er på 1.915 mm, med mm-snitt januar (193), februar (146), mars (158), april (87), mai (73), juni (85), juli (101), august (118), september (239), oktober (234), november (233 og desember (248).