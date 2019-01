Konferanse om Stad skipstunnel

Nyhende

Stadhavet er det mest vær utsette og farlegaste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre ein tryggare seglas forbi Stad. i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av 1,5 milliard kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,3 milliardar i andre planperiode.

11. og 12. februar blir det arrangert konferanse om ringverknadar lokalt og regionalt av Stad skipstunnel. Konferansen vil sette søkjelys på potensialet med å bygge skipstunnelen, kva som rører seg i næringslivet for ein meir aktiv bruk av havrommet, korleis tunnelen kan skape store ringverknadar lokalt og regionalt. Denne konferansen er eit must for alle som er interessert i samferdsel.

Arrangørar for konferansen er Stad 2020, Stad Vekst, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Medarrangør er Vanylven utvikling AS og Nordfjordrådet.