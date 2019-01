Nyhende

Kommunesjef Harald Sivertsen orienterte onsdag oppvekst- og kulturutvalet om at administrasjonen arbeider med å halde ein eller fleire barnehagar opne i sommarferien. Kommunestyret vedtok i desember sommarstengde barnehagar i Eid i to veker for å spare pengar.

– No ser vi at dette vil skape problem for folk som jobbar turnus. Også våre eigne tilsette. Vi ser difor på om det er mogleg å halde ein eller fleire barnehagar opne i sommarferien, sa Sivertsen.