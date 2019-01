«Småbruk» på søkjetoppen

Nyhende

I 2016 hadde småbruk 614.000 søk, 580.000 i 2017 og 541.000 søk i 2018, går det fram av tal som Finn har lagt fram for Nationen.

Enklare liv

– Den høge interessa for småbruk på Finn kjem nok av ønsket som mange nordmenn har om eit enklare liv, seier Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonssjef i Finn til avisa.

– For svært mange blir dette med ein draum, dei veit nok inst inne at dei ikkje kjem til å flytte på landet. Men, vi treng draumar, og for dei som bur i leilegheit i byen kan det virke forlokkande med eit stille liv i ei bygd, medan dei mjølkar kyr og lever i eit meir roleg tempo, seier ho.