Nyhende

Onsdag hadde Statens vegvesen kontroll i Sørgulen. Ifølgje Statens vegvesen var det etter eit tips om stor slitasje på FV 577 at det vart bestemt å ta ein kontroll på vegen. Under kontrollen i Sørgulen vart to lastebilar stoppa. Begge hadde overlast og det vart utsteda to gebyr på 36.000 kroner og 36.400 kroner.