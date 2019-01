Nyhende

Fylkesveg 664 til Navelsaker er no open for trafikk etter å ha vore stengt sidan torsdag kveld på grunn av fare for ras.

På strekninga Indre Furefjerdingen – Navelsaker er det stengt til 1. februar for køyretøy med aksellast over 9,0 tonn på grunn av vedlikehaldsarbeid. Det melder Statens vegvesen på sine trafikkmeldingsnettsider.