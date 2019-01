Nyhende

Fjord1 melde klokka 16.21 at ferjesambandet Anda-Lote igjen er innstilt inntil vidare på grunn av vêrforholda.

Det vart seinare meldt at A-ruta var i drift med avgang frå Lote frå 18.40 og normal drift i sambandet med to ferjer frå klokka 19.20, men at ein må rekne med noko forseinkingar.

Sjekk på fjord1.no for oppdatert informasjon