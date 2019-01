– Rekordmange nye bedrifter i Eid i 2018

Nyhende

– Det er viktig for framtida at fleire vel å starte opp nye bedrifter.

– Ikkje alle som startar ei bedrift vil lukkast. Men dess fleire etableringar vi får, dess større sjanse er det for at nokre av desse vil vekse og skape fleire arbeidsplassar i framtida.

– Det er særleg gledeleg å sjå at nyskapingstakta i Eid no er på line med tradisjonelt sterke næringslivskommuner i Nordfjord som Stryn og Vågsøy. Også Selje hadde ei høg nyskapingstakt i næringslivet i 2018. Saman med god utvikling i det etablerte næringslivet, lovar det godt for framtida for Nordfjord og nye Stad kommune, seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

Både i Eid, Selje og Vågsøy vart det i 2018 registrert 7,5 nye foretak pr 1.000 innbyggjarar i kommunane. Tilsvarande nyskapingstakt samla i Sogn og Fjordane var på 6,5 nye foretak pr 1.000 innbyggjarar, og i Hordaland 7,0 nye foretak pr 1.000 innbyggjarar (Kjelde: Brønnøysundregisteret).