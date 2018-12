Spelar på Nordfjord hotell

Nyhende

I haust kom han ut med dei to singlane «Let og» og «Stay», som har blitt spelt på radio i Norge og England, og gjort det bra på dei store Spotify spelelistene. Til våren, i mai, skal han på turné med åtte konsertar over to veker i Tyskland. Men først skal altså Aleksander Raftevold, eller Aleks Grey, spele konsert på Nordfjord hotell. Det skal skje 12. januar. Der ein kan få høyre både ny og litt eldre musikk.

Streama i nær 50 land

Frå 2013 til 2016 gjekk Aleksander på det kjende LIPA-universitetet i Liverpool. Han hadde sin første turné i Norge i 2014 og på same tid starta han å få speletid på BBC Merseyside, og NRK P1.

I mars 2015 starta han med innspeling til sin første EP, i legendariske Parr Street Studios i Liverpool. Ein EP som kom ut i november 2015, og inneheldt i alt fem låtar. Og i løpet av neste år kjem den sjuande singelen frå musikaren frå Heggjabygda i Eid. Som karakteriserer musikken sin som antemisk pop/rock, og fekk omtale som «episk samling av popverk» for sin første EP.

Musikklærar

I haust har Aleksander pendla frå Oslo til Eid, då han har hatt timeundervisning ved kulturskulen i Eid og Selje.

–Desse to kulturskulane var litt i beit for folk ein periode. Eg blei spurt om å undervise i song einskildtimar og kor på Nordfjordeid, samt piano og song i Selje. Dette sa eg ja til og har hatt denne jobben no i haust, seier Aleksander som over nyttår har mange planar framover.

Spelar på Luttprisen

19. januar 2019 skal Aleksander spele på konsert i samband med utdeling av Luttprisen på Larris scene i Førde. Dette er i samband med bransjetreffet Blest 2019, og andre artistar som skal på scena denne kvelden er Sjur, Sofia, Frida Hunshammer og Odd-Erik Lothe.

Første Furorestipendet

I januar i år mottok Aleksander Furorestipendet på 50.000 kroner under årets Luttpriskonsert i Førde. I februar i år kunne han annonsere samarbeid med Toothfairy Label & Management.