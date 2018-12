E39/Rv 15 i Skredestranda er stengt på grunn av jordras

Nyhende

- Det er gått eit jordras over vegen. Det vil bli tatt ei vurdering om å opne vegen i morgon tidlig klokka 10.00, seier politibetjent på staden, Jan Tore Sunde til avisa Fjordingen.

Årsaka til at ein ikkje vil fjerne jordmassane no, er dei store nedbørsmengdene og fare for nye skred i dette området.

Ingen personar eller bilar skal vere råka av jordskredet.

Statens vegvesen tilrår omkøyring via E39, Fv 60 og Fv 651.

– Den generelle skredfaren i området gjer at vi ventar med å rydde. Når det no blir mørkt og uvêr, og det var såpass store og brune elver i eit kjent skredområde, så ventar vi. Men vi er klar med maskinar og utstyr, så det tek ikkje lang tid å rydde opp, seier Lars Karlsen frå Statens vegvesen til NRK.