Det kan bli mykje regn og sterke vindkast

Nyhende

– Meldingane er litt ruskne med blest og regn, men vi håper at det ikkje blir så gale, seier Per Bøen, avdelingsleiar i uteseksjonen i Eid kommune. Han har vakt for vatn og avløp no i nyttårshelga, og var i føremiddag ute for å sjekke at alt er i orden.

Det er ikkje så mykje snø i høgda, og Bøen vurderer det ikkje slik at det er stor fare for flaum. Når det gjeld jordskred, så er det mest vanleg når jorda er vassmetta og kan vere vanskeleg å forutsjå.

Bøen peikar på at det ofte er vinden som er det verste på Eid. Kjem det storm inn fjorden, er det mykje som kan losne. Han oppmodar folk om å feste lause gjenstandar og få i hus det som kan fyke, mellom anna syte for å setje bossdunkane sine i le og gjerne feste dei fast.

Kan gå sidevegs

Per Bøen oppmodar også folk om å vere varsame med fyrverkeri når det bles. Er det vind kan fyrverkeriet gå sidevegs, og det kan skje skade på både folk og bygningar.

I Eid er det lov med fyrverkeri i tidsrommet frå kl. 20.00 31.12.2018 til kl. 01.00 01.01.2019, men ein må bruke fornuft og vurdere om det er forsvarleg.

Alle vert oppmoda om å bruke vernebriller og tennstav. Og det er ikkje berre dei som skyt opp, men også alle andre som ser på som bør ha vernebriller på.

Vinden auka på

I dag er det i Sogn og Fjordane venta at vinden aukar til sørvest stiv kuling utsette stadar, i nord sterk kuling og liten storm ved Stad. Det vil lokalt kunne kome mykje nedbør. I kveld vestlig sterk kuling utsette stadar. Regn og regnbyer, snø over om lag 700-800 meter.

I morgon tysdag er meldingane for Vestlandet sør for Stad at vinden aukar til nordvest liten storm på kysten og i fjellet , til dels full storm tidleg på dagen, lokalt kraftige vindkast. Om kvelden minking til nord og nordvest sterk kuling. Regnbyer, snøbyer over 300-600 meter, om ettermiddagen vert det mindre byeaktivitet i sør og snøgrensa trekkjer seg nedover.

Hald stikkrenner og kummar opne

Det er varsla om moderat jordskredfare i dag for Midt-Norge samt deler av Vestlandet og Oppland.

Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Fare for utløysning av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø.

Det vert tilrådd å halde seg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Ein bør ta førehandsreglar og halde stikkrenner, kummer og andre vassveger fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemt vatn kan føre til skred.

I deler av Vestlandet og Trøndelag er det fare for flaum. Det venta rask auke i vassføring i små og middels store elver.