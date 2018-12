Tilbakeblikk september til november

Nyhende

August/september: I månadsskiftet kom meldinga om at Alfred Bjørlo stiller seg til disposisjon for ein ny fireårsperiode som ordførar. Ikkje for Eid denne gongen, men som ordførarkandidat for Stad Venstre i Stad kommune. – Vi er i gang med så mange spennande planar når det gjeld Stad kommune, og det vil eg gjerne vere med på, sa Bjørlo som snart er ferdig med sin andre periode som ordførar i Eid.

4: september: Øystein Leite, sauebonde i Kjølsdalen, seier til Fjordabladet at tørkesommaren vil slite på økonomien i to tre år framover. Leite har vanlegvis 85 lammesauer i fjøsen. I år kan det bli reduksjon med ti på grunn av mindre avlingar. – Trass i formangel er det heilt uaktuelt for meg å kjøpe fôr. Dette fordi ein rundballe kostar 1500 kroner, sa Leite som meinte han ville tape 100.000 kroner på fôrkrisa.

7. september: Arbeidsmiljøet i helse- og omsorgstenesta i Eid kommune var ein varm potet i 2018. Ein av dei som stod fram var Willy Røysen. Han har venta i to år på at leiinga i Eid kommune skulle dokumentere urette påstandar mot han. Men han får ikkje svar. – Eg har jobba som tilkallingsvikar i vernepleietenesta i Eid kommune i 13 år. I løpet av desse åra har eg aldri mottatt ein einaste klage på arbeidet mitt, sa han til Fjordabladet.

14. september: Kva er god sentrumsutvikling, kor skal sentrumsgrensene gå, korleis blir utviklinga, kor mykje handelsareal er det trong for. Dette var nokre av dei sentrale spørsmål som vart tatt opp og som ein ville ha svar på under folkemøtet Eid kommune hadde invitert til om sentrumsutvikling.

14. september: Kjell Einar Skrede, som tidlegare på sommaren tok opp sentrale om leiarstil i Eid kommune, bad politikarane om å ta ansvar og rydde opp i administrasjonen.

18. september: Lokalmiljøet stilte mannsterke opp og viste støtte til kreftramma Olivia (10) og familien hennar. 273 små og store «Løp for livet». – Det er rørande å sjå kor mange som engasjerer seg sa mamma til Olivia, Malin Hagevik Aare.

18. september: – Det vert snakka så fint om utflytting av statlege arbeidsplassar, men i det stille jobbar byråkratiet med sentralisering, sa ordførar Alfred Bjørlo som frykta for trafikkstasjonen på Nordfjordeid.

21. september: – Eg er imponert over sjømatbedriftene, sa fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp), då han møtte folk frå næringa på Furebuda på Leikanger. Stad Skipstunnel var også tema under besøket. Prosjektleiar Randi Paulsen Humborstad var utolmodig og frustrert over framdrifta i prosjektet.

25. september: – Eg er glad for det store engasjementet kommunar, næringsliv, organisasjonar og privatpersonar viser for Nordfjordbrua, sa Jan Olav Tryggestad som hadde fått inn tre millionar kroner i ny aksjekapital til Nordfjordbrua AS.

28. september: Sjølv om privatskulen på Bryggja hadde vore i drift ei god stund, sa vart den offisielt opna av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) onsdag 26. september. – De har litt av eit samhald her, konstaterte ministeren som var imponert over dugnadsinnsatsen.

2. oktober: Søndag 30. september inviterte Stårheim IL til offisiell opning av den nye rulleskibana. Ordførar Alfred Bjørlo hadde fått æra av å klippe snora, og han skrytte av skianlegget og det gode samarbeidet på Harpefossen.

Kongens Fortjenestemedalje: Onsdag 3. oktober hadde Opera Nordfjord premiere på La Bohem, som for første gong vart framført i nynorsk språkdrakt. Etter ein strålande operapremiere vart Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich, «Operaekteparet», tildelt Kongens Fortjenestemedalje. – Veldig overraskande, men heilt fantastisk. Denne deler vi alle, sa operaekteparet.

5. oktober: Lars-Svein Drabløs, som har vore med i lokalpolitikken i svært mange år, melder at han ikkje kjem til å stille seg til disposisjon som politikar i Stad kommune ved valet hausten 2019.

8. oktober: Kulturminister Trine Skei Grande (V) besøkte Opera Nordfjord laurdag 6. oktober. Med seg i veska hadde ho ei gladmelding til Kari Standal Pavelich. «Fargespel» som det har vore jobba med over tid, får 400.000 over statsbudsjettet som vart lagt fram måndagen etter.

12. oktober: Einar O. Midtbø krev at f.v. 61 mellom Brubakken og Naveosen vert rusta opp. – I og med at dette er skule – og utfartsveg for innbyggarane i bygda er det heilt naudsynt med ei opprusting sa han.

19. oktober: Selje kommune har i fleire år brote opplæringslova i forhold til symjeopplæring til elevane. Foreldre i bygda var letta etter at politikarane droppa fellesanlegg, og i staden valde rehabilitering av symjebassenget på Selje skule.

19. oktober: Sødermann AS var ute i hardt vêr etter at avisa VG sette søkelys på at konsulentselskapet skal ha tilbydd kommunar hjelp for å auke tilskot for psykisk utviklingshemma. – Målet er å gi psykisk utviklingshemma det tilbodet dei har krav på, seier selskapet sjølv.

23. oktober: Budsjetthausten i Eid starta då rådmann Åslaug Krogsæter presenterte konsekvensjustert budsjett for finansutval og formannskap i Eid. – Vi visste at det ikkje vart enkelt, men vi er vart overraska over kor store summar det vart. Vi manglar 27 millionar kroner, og det er ein alvorleg og veldig vanskeleg situasjon, sa rådmannen.

26. oktober: Nytt drivstoffanlegg blir opna på Leikanger, og familien Drage har store planar for vidare satsingar. – Vi satsar for framtida, sa Tone Beate Hoddevik Drage og sonen Hans Ole Drage.

30. oktober: Beste jentelaget i fylket. Eid jenter 15/17 blei kretsmeistrar i fotball i sin klasse etter å ha slått Førde. – God lagånd og vilje til å kjempe gjev resultat, sa trenar for laget, Dan Jøran Hafsås, som også er trenar for Eid sitt herrelag lag i Kretsserien, som kapra andreplassen på tabellen til slutt.

2. november: Nordfjordkommunane får truleg tilbod om 12–14 plassar desentralisert sjukepleiarutdanning frå hausten 2019.

6. november: Fortvila over tilstanden. FAU og elevrådet ved Eid ungdomsskule krev betre toalett- og garderobeforhold, og ber om at Eid ungdomsskule blir rusta for framtida med auka elevtal.

6. november: Eid Arbeidarparti er hundre år i haust, og dette vart markert med ein jubileumsfest for alle medlemmane i Stad Arbeidarparti.

6. november: Gunvald Ludvigsen (V), er klar på at lønskostnadane i Eid kommune må ned. Budsjettmankoen svarar til 40 stillingar. Rådmannen føreslår i sitt budsjettdokument å auke eigedomsskatten frå 3 til 4 promille. Dette saman med samordning med Selje allereie i 2019, skal gje budsjettbalanse.

9. november: Fryktar ikkje tomt rådhus. Dei hovudtillitsvalde i Selje kommune fryktar ikkje at rådhuset skal stå tomt når Selje og Eid vert felles kommune.

13. november: Leiar i Eid pensjonistlag, Marit Botn Lefdal, er uroa for at svak kommuneøkonomi går ut over tenestetilbodet.

16. november: Under møtet i arbeidsmiljøutvalet i Eid torsdag 15. november fekk rådmann Åslaug Krogsæter aksept frå utvalet for måten det blir jobba i høve arbeidsmiljøet i kommunen.

20. november: Alle dei politiske partia i Eid seier nei til forslaget frå rådmannen om å auke eigedomsskatten på private bustader med ein promille.

22. november: Paul Jacob Helgesen har sagt seg villig til å stille som Stad Sp sin ordførarkandidat ved valet kommunestyrevalet hausten 2019.

27. november: Musikalen Annie har braksuksess. Fire fulle hus, med 1.968 betalande publikummarar, såg Annie. – Medisin i mørketida, sa ein entusiastisk ordførar som delte ut blomar til dei medverkande.

PS. Kavalkade for desember kjem i første avis etter årsskiftet.