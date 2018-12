Tilbakeblikk juni til august

Nyhende

1. juni: Under opninga av laksefisket i Eidselva natt til 1. juni, vart det tatt fleire laksar. To av dei, begge over åtte kilo, vart tatt av far og son Eikeset. Laksen eg tok vart tatt på fluge i Hjellehølen i tretida i natt, fortalde Svenn Morten Eikeset då Fjordabladet snakka med den røynde laksefiskaren litt seinare på morgonen. Rett etter at Fjordabladet hadde parten med Svenn Morten tok sonen, Kristoffer, sin største laks nokon gong.

1. juni: Den nedbørsfattige og varme våren gjorde til at mange bønder måtte starte slåtten langt tidlegare enn normalt, og langt mindre avlingar enn normalt. Rådgjevar Dag-Arne Eide i Norsk Landbruksrådgjeving hadde markdag på garden til Arnt Henning Leivdal og kunne fastslå at det var viktig å få ein føreslått med god kvalitet. Volumet på førslåtten var han langt meir usikker på.

5. juni: – Eg hadde ikkje trudd vi skulle kome på Kamben i bunad, sa Signe Skinlo (93), som saman med veslesøstera Margit (92) fekk æra av å knyte opp bandet for å markere at dagsturhytta på Naustdalkamben er opna.

8. juni: Framtida er i Stad, det sa leiar i Bryggja Utviklingslag, som var heilt sikker på at Bryggja blir ein del av Stad kommune, uavhengig av kva som måtte bli resultatet av folkerøystinga i Vågsøy om Kinn kommune.

12. juni: Skal Eid framleis vekse, så treng kommunen fleire barnehageplassar. Det var kommunesjef Harald Sivertsen sitt råd, som føreslo ei utbygging av Gjerdane barnehage. Prislapp 20 millionar kroner for to nye avdelingar.

15. juni: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har plukka ut rundt 20 kommunar som han meiner er flinke på integrering. Ein av kommunane er Eid, som han besøkte denne veka. – Sidan påske har eg besøkt 15–20 kommunar. Dei som er plukka ut er dei som på ulike felt har lykkast med integreringsarbeidet, sa Sanner som gav ros til fotballgruppa i Eid IL for arbeidet gruppa legg ned i integreringsarbeidet.

19. juni: Med 15 mot 12 røyster forkasta kommunestyret i Vågsøy eit framlegg om å reversere kommunestyret sitt tidlegare vedtak om å slå seg saman med Flora i Kinn kommune. – Eg er for kommunereforma, eg er for at så mange kommunar som mogleg skal slå seg saman, men eg er veldig imot at Vågsøy skal slå seg saman med Flora. Men det er ikkje det denne saka handlar om, den handlar om lokaldemokrati, og det er noko langt større enn ei kommunesamanslåing, sa Hogne Bleie (Frp), då kommunestyret drøfta kva dei skulle gjere om folket sa nei i ei folkerøysting.

19. juni: Det blir privatskule på Bryggja frå hausten av. Dette blei klart etter at Bryggja Skule AS fekk godkjenning frå utdanningsdirektoratet berre timar før fristen gjekk ut den 15. juni.

22. juni: Den attgrodde grusbana ved Stårheim skule skal bli den flottaste ved ein bygdeskule på Vestlandet. I beste fall kan området få namnet «Stårheimsparken», og stå klart til skulestart neste haust.

26. juni: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen kom med tunnellovnader då han besøkte Nordfjord i slutten av juni. – Lang tunnel er vald som framtidig løysing opp til Strynefjellet, og Stad Skipstunnel står fast i Nasjonal Transportplan, sa Solvik-Olsen.

26. juni: Det første kullet frå automasjonslina ved Eid vidaregåande skule vart uteksaminerte i slutten av juni.

29. juni: Olav Thon og Lars Løseth blir medeigarar i Amfi Nordfjord. – Med dei kapitalressursane desse representerer stiller vi mykje meir solid som utviklar av Amfi Nordfjord og i andre prosjekt, sa styreleiar Kjell A. Storeide.

29. juni: Eid sitt lag i Kretsligaen avslutta vårsesongen med 7–6 mot Skavøypoll. Etter elleve kampar er laget er trygt plassert som nummer to på tabellen.

3. juli: Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule, var svært fornøgd med eksamensresultata elevane presterte i år. Ein av elevane som gjorde det heilt eineståande var Synne Pisani, frå Nordfjordeid. Synne gjekk ut av vidaregåande med 19 seksarar og 6 femmarar.

3. juli: Råd frå Håvard Nyheim, frå Flatraket, til alle nordfjordingar; – Start familie og flytt heim.

6. juli: Kommunebarometeret 2018 rangerer Eid kommune som nummer 16 av 422 kommunar i landet. Kåringa er basert på 152 offentleg tilgjengelege nøkkeltal innan 12 ulike sektorar.

10. juli: Det kom mykje folk då Dronning Sonja besøkte Selje i samband med at Bjørvin bispedømme feira 950 år. Jubileet vart feira med festgudsteneste på klosteret. Dronning Sonja markerte også opning av Pilegrimsleia ved å avduke ein plakett.

17. juli: For andre året på rad vart Eid Gatematfestival arrangert. 3000 menneske møtte opp for å smake på all den gode gatematen som var å finne i Eidsgata.

Malakoff Rockfestival: Allereie onsdag 18. juli var dei første festivaldeltakarane på plass i køen for å best mogleg plass på festivalcampen. Malakoff Rockfestival sette bygda på hovudet dei tre dagane festivalen varte. Årets festival var utselt på førehand, og rundt 30.000 menneske, som var ny rekord, var inne på festivalområdet i løpet dei tre dagane festivalen varte. Også denne gongen var festivalen velsigna med eit strålande sommarvêr.

27. juli: Solveig Midtbø, styreleiar i Bryggja Skule AS, kunne i slutten av juli opplyse at det blir skule i skulehuset på Bryggja. Leigeavtalen med Vågsøy kommune var på plass, og arbeidet med male og innreie klasserom er i full gang.

3. august: Eid sitt lag i klassen jenter 14 år imponerte under Norway Cup. Laget spelte seg heilt fram til semifinale i A-sluttspelet, og scora heile sju mål per kamp. Laget tapte semifinalekampen mot Blindheim IL, men vann bronsefinalen mot Førde.

3. august: I november 2107 blei den renoverte Furebuda på Leikanger opna med restaurant Stormfast og puben Njord. I tillegg blei eit hotelltilbygg med 12 rom opna. No ligg det føre nye og større utvidingsplanar, kunne Fjordabladet melde.

9. august: Det første cruiseskipet som kjem til Eid i 2019 blir Aida Perla. Skipet har 18 dekk og kjem til sin første tur til Eid 21. mai 2019. Dette skipet kjem også til Nordfjordeid fleire gonger i løpet av sommaren 2019. Nordfjordeid er den perfekte stad for cruiseturisme, styreleiar Captain Michael McCarthy, då han gjesta Nordfjordeid 9. august. Totalt er det booka 22 cruiseskip i 2019-sesongen.

10. august: Detaljhandel på Myklebust/Stokkenes har vore ei nøtt for politikarane i Eid. Sjefen i Rema Etablering Nordre Vestlandet AS, Magne Jan Vik, overbeviste politikarane då han orienterte TSU om planane Retail Eigedom AS har for Eid Industri park Etter orienteringa sa politikarane ja til søknad om rammeløyve, noko som betyr at det blir daglegvarehandel i dette området.

10. august: Anne-Grete Eikås er på plass som ny rektor ved Nordfjordeid skule.

10. august: Under landsskyttarstemnet i Stjørdal imponerte tre blad Taklo i finalane på bane.

17. august: Ny kvardag for skiskyttarane i Eid kommune. I løpet av hausten opnar Stårheim Skiskyting eit komplett heilårsanlegg for skiskyting. Denne veka vart 1100 meter løypenett for rulleski asfaltert.

21. august: Eid kommune har føreslått fleire trafikktryggingstiltak på r.v. 15 på Stårheim. Statens vegvesen avviser alle forslag.

24. august: Folketalet i Eid var per 1. juli 2018 rekordhøge 6.173. Veksten i 2. kvartal kjem både av fødselsoverskot og netto tilflytting. Eid og Selje har folketalsvekst med 28 personar så langt i 2018, 16 fleire innbyggarar i Eid og 12 i Selje. Eid har hatt folketalsvekst i 17 av dei 19 siste kvartala. – Eid er rigga for vekst også i åra framover, med god kapasitet på nye tomter og område for utbygging av leilegheiter, sa ein nøgd Eid-ordførar.