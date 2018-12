Tilbakeblikk mars til mai

Nyhende

2. mars: Bryggja-elevar vil til Eid. Kjølsdalen Montessoriskule opplever stor pågang av nye søkjarar som vil bli elevar. 18 born frå Bryggja har søkt om skuleplass i Kjølsdalen, men ikkje alle får ja. – Vi har ikkje plass til alle, var meldinga frå rektor Thomas Poul Reines Hals.

2. mars: Anne-Grete Eikås vert tilsett som ny rektor ved Nordfjordeid skule. Eikas tek til i stillinga frå 1. august. Ho tek over stillinga etter Nils Petter Næs.

2. mars: Ålesund-firma satsar på Nordfjordeid. Retail Eigedom AS, som er eigd av Wenaas Kapital (50 prosent) og Rema Etablering Nordre Vestland AS, kjøper 30 mål næringsareal på Myklebust/Stokkenes, i det som er Eid Næringspark. Dei ni måla som er lengst vest på området er kjøpt for drygt 7,5 millionar kroner. Dei 21 måla som er aust for vegen til SFE er det inngått opsjonsavtale om.

4. august: – Vi må vere gode ambassadørar. Folk i Eid må ta i bruk Eidsgata som dei er så opptatt av. Med utvida Amfi-kjøpesenter, Biltema og ei sjarmerande handlegate som Eidsgata ligg alt til rette for pulserande handel, kultur og næring, seier Arve Espe i Kulturhuset Gamlebanken.

6. mars: Sigurd Reksnes frå Eid vart samrøystes attvald som fylkesleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. – Eg er svært motivert for å stå på vidare for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Va har ein sterk posisjon i fylket, det viser valresultata. Stortingsvalet i haust med nær 18.500 røyster var eit historisk godt val, seier Sigurd Reksnes.

7. mars: Stryn-ordførar Sven Flo (H) var sterkt kritisk til at Helse Førde ikkje kallar ting mcd rett namn, då Helse Førde den 7. mars opplyste Nordfjordrådet om arbeidet med helseføretaket sin plan for ambulansetenesta, som ville føre til flire parkerte ambulansar i Nordfjord. – Er det innsparingar så kall det det og ikkje noko anna, sa Sven Flo som oppfatta tiltaka til Helse Førde som ei nedskalering av ambulansetenesta i Nordfjord.

7. mars: Eit samrøystes OK-utval i Eid vedtok onsdag 7. mars å tilby Vågsøy kommune pengar for å halde oppe drifta ved Bryggja skule. Totalar dreier det seg om rundt 1,5 millionar kroner fram til 1. januar 2020. Bakgrunnen for at ein no ønskjer å få på plass ein ny avtale med Vågsøy kommune om elevar frå Bryggja, er at ein heilt opp mot søkjarfristen har fått uventa høge søkjartal til skular i Eid kommune.

9. mars: Opplagsveksten er svært gledeleg, sa redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes som kunne registrere 1,4 prosent opplagsvekst for Fjordabladet i 2017. – Det gjer Fjordabladet til ein av opplagsvinnarane i landet, sa redaktøren.

9. mars: Sigrid Flo Bødal (19) tok NM-gull for junior på normaldistansen i skiskyting som gjekk på Voss fredag 9. mars. Skiskyttaren frå Stårheim IL. tok NM-gullet etter imponerande skyting. Ho bomma berre ein gong på dei fire opphalda på standplass. Flo Bødal tok ein soleklar siger, heile eitt minutt og 18,5 sekund føre Marte Lien Johnsen, Byåsen SSL. Det var 35 startande i klasse kvinner 19 år på normaldistansen på Voss.

13. mars: Vågsøy avviser Eid formannskap sitt tilbod om ein million kroner for å halde oppe Bryggja skule fram til 1. januar 2020.

15. mars: Dei som trur at kommunesamanslåing vil løyse alle økonomiske problem for dagens Eid og Selje må tenkje om att. Av oppsett som vart vist i felles kommunestyremøte torsdag 15. mars går det fram at Stad kommune truleg manglar 40 millionar kroner i 2021 om ikkje føresetnadane endrar seg vesentleg. – Vi må tenkje nytt, både om korleis oppgåvene skal løysast, kven som skal vere med å løyse dei, og korleis tenestene skal organiserast gjennom samspel mellom ulike yrkesgrupper, sa programleiar for Stad 2020, Åslaug Krogsæter.

16. mars: – Dette er ei verdshending. For første gong vert det opna eit ferjesamband som er fullt ut elektrifisert, sa Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1, då ferjene, MF Gloppefjord og MF Eidsfjord, som skal trafikkere sambandet Lote-Anda vart døypte på Katthamrane i Gloppen tysdag 13. mars.

20. mars: Ordførarane Kristin Maurstad (Ap) og Alfred Bjørlo (V) har kome fram til ei avtale der Vågsøy kommune skal betale 1,25 millionar kroner for Bryggja-elevar som ønskjer å gå på Stårheim skule fram til 1. januar 2020.

20. mars: – Naboane sin innsats med sløkking kan ha hindra ein større brann på Stårheim, sa lensmann Tormod Hvattum, etter at naboar til Øien Båt greidde å få kontroll over brannen i båtfabrikken onsdag 14. mars.

20. mars: Kristine Dahl blir presentert som ny rådmann i Selje. – Eg er glad for å få Kristine med på laget når vi no skal ta tak i utfordringane som Selje og Stad kommune står overfor, sa Selje-ordførar Stein Robert Osdal.

23. mars: Det kan bli privatskule å Bryggja allereie frå hausten av. Årsaka til dette var at Kunnskapsdepartementet overstyrte Utdanningsdirektoratet, der sistnemnde ber om at søknaden om privatskule på Bryggja blir behandla med mål om oppstart av privatskule hausten 2018.

27. mars: Terje Bjørnstad frå Otta var sjåfør på nettbussekspressen som kom like etter at snøskredet hadde gått på Skredestranda søndag 25. mars.

–Plutseleg vart det heilt kvitt framføre meg. Den kvite veggen kom brått på, men eg hadde såpass avstand at eg bremsa og kontrollerte, sa han til Fjordabladet. – Tunnel er einaste løysinga på den rasutsette strekninga, var meldinga frå Eid-ordførar Alfred Bjørlo.

6. april: Tretten unge deltakarar frå komande Stad kommune, ni frå Selje og fire frå Eid, dreg til fylkesfestival UKM i Høyanger. Til saman vil 230 ungdomar frå heile fylket vere samla i Høyanger i helga 13. til 15. april.

6. april: Ski in, ski out på Harpen. Det vert satsa friskt på Furuhogane. Sunnmørshytta i Volda vil byggje fire leilegheitsbygg rett ved skisenteret.

6. april: Departementet gir klarsignal for å starte privatskule på Bryggja. Vågsøy kommune seier nei til at privatskulen kan overta skulebygget. FAU ved Bryggja skule lurer på om det er ein hemn frå Vågsøy kommune at ein ikkje får overta skulen i bygda.

10. april: Are Fagerlid (54) får tildelt Norges Røde Kors si Fortenestemedalje.

10. april: Eid er ein av ni kommunar i landet som skal teste ut om eit primærhelseteam gjev betre tilbod til pasientane enn den vanlege fastlegepraksisen.

10. april: Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane gledde seg over at kommunalminister Monica Mæland tilrådde Vestland som namn på det nye vestlandsfylket. I namneval ikkje alle likte like godt.

13. april: Kraftig omsetningsauke for Coop Extra på Nordfjordeid. – I 2017, vårt første heile driftsår, har vi hatt ein omsetnad på 85 millionar kroner. Auken er på 21 prosent over siste driftsår som Coop Mega, sa butikksjef Linda Espelund.

13. april: Skogstad opnar butikk på Nordfjordeid. – Vi ser eit stort potensial på Eid, og vel å etablere oss med butikk på Amfi-senteret, sa eigar Frank Skogstad.

13. april: Regine Nesheim blir att ut på det norske seniorlandslaget i rifle, som skal representere dei norske fargane under World-Cup stemnet i München.

17. april: Dei siste ti åra har innvandring frå utlandet stått for folkeauken i Eid. Utan innvandring hadde folketalet i dag vore rundt 5500 i kommunen. Berre sidan 2010 har talet på innvandrarar blitt dobla.

17. april: Eid var overlegne i generalprøven før seriestart. Eid sitt lag i Kretsligaen slo stryningane med tre mål.

20. april: Gleda var stor då dei vann bodrunden om Vestkapptomta. – Det er ein draum som går i oppfylling. No satsar vi for fullt, sa Kristina Myrseth og Oskar Joakim Kvernevik som har

hårete mål for Vestkapp-satsinga.

20. april: Ervik er den største bygda på ytre Stad, og folket veit kva vind er. Men utviklinga i bygda viser at dei har vinden i ryggen. Ferske tal frå SSB viser at Ervik i den siste tiårsperioden er ei av dei få bygdene i Selje kommune som har hatt folkeauke. Dei siste tala viser at det bur 89 menneske i bygda.

27. april: – Typisk oss å sleppe inn dødballar, sa Eid-trenar Dan Jøran Hafsås etter at Eid spelte uavgjort 2–2 mot Florø sitt andrelag i sesongpremieren.

4. mai: Eid og Aurland veks mest i handel av kommunane i Sogn og Fjordane. Det synte statistikken for detaljhandelen som vart presentert 27. april.–Det vi ser no er ei utvikling vi hadde forventa, sa Ivar Moen og peikte på at Nordfjordeid er i ferd med å få fullt utbytte av si geografiske plassering og store investeringar som er gjort dei 15 siste åra.

8. mai: Gleda var stor og tårene rann då Toregardens Caiser vart utropt som årets beste treåring under den tradisjonsrike hingsteutstillinga på Nordfjordeid.

11. mai: Plasseringa av landingsplassen for ambulansehelikoptera kan utgjere ein tryggleiksrisiko både for dei som er i lufta og dei som er på bakken, sa pilotar på helikoptera, som ønskjer ein ny trygg landingsplass.

15. mai: Nordfjordbrua AS presenterte 14. mai ein splitter ny rapport utarbeidd av Norconsult der det går fram at finansieringspotensialet er på mellom 2,3 og 3,7 milliardar 2017 kroner, og at ein kan rekne med ein årsdøgntrafikk på mellom 3000 og 4500. Det er lagt til grunn opning i 2030.

22. mai: Eid tok ein klar siger heime mot Stryn i 16. mai-kampen.–Vi er best i Nordfjord sa Eid-trenar Dan Jøran Hafsås etter kampen.

22. mai: Planane om Hornindalsvatn som ny drikkevasskjelde starta allereie i 1994. I dag vart ventilane opna og alle husstandar mellom Hornindalsvatnet og Eidsfjorden får frå no av friskt vatn frå det nye vassverket.

22. mai: Det strålande vêret skapte ei flott ramme rundt feiringa av nasjonaldagen i Eid kommune.

25. mai: Ei lokal investorgruppe frå Nordfjord er i forhandlingar om kjøp av det brannråka Selje hotell.–Det er aktørar frå Nordfjord, ikkje berre frå Selje, opplyste bustyrar Tore Heggen til Fjordabladet.

29. mai: Truleg vi mai 2018 skrive seg inn i historia som den varmaste mai på 100 år i Nordfjord.

29. mai: Kjell Einar Skrede går ut mot arbeidsmiljøet innanfor helse- og omsorgstenestene i Eid kommune.–Fryktkulturen kan føre til eit dårlegare tenestetilbod til brukarane, sa han.