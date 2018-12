Tilbakeblikk januar og februar

Nyhende

5. januar: Amfi Nordfjord kunne melde om ei omsetning på 363 millionar kroner i 2017, ein auke på heile 82,8 prosent frå året før då omsetninga var på 199 millionar kroner. Til samanlikning hadde Amfi Ørsta ei årsomsetning som berre var 23 millionar kroner høgare enn Amfi på Nordfjordeid.

5. januar: Utestaden Expeditionen fekk ny eigar. Rett før årsskiftet kjøpte eidaren Øyvind Bjørlo den velkjente og etablerte utestaden Expeditionen på Nordøyrane på Nordfjordeid. Den unge gründeren hadde stor tru på at han skulle klare å skape eit konsept som folk vil ønskje å bruke. – Det heile er veldig ferskt, så eg kan ikkje vere veldig detaljert om planane framover, men det eg kan seie er at det ikkje vil bli som før på Expeditionen, sa Bjørlo til Fjordabladet.

9. januar: Lensmann Tormod Hvattum fryktar at fleire unge i Eid blir offer for rekruttering til narkotika. Jakta på eldre bakmenn er ei prioritert, men krevjande oppgåve.

9. januar: Johan-Olav Smørdal Botn, Stårheim IL/NTG, gjekk heilt til topps på skiskyttarsprinten under Norgescupen for junior som vart arrangert på Lygna i Oppland. – Det lovar godt når det gjeld mogleg deltaking i junior-VM, sa Smørdal Botn.

9. januar: West Mekan på Nordfjordeid har levert alle stolane til elferjene, Eidfjord og Gloppefjord, som er under bygging i Tyrkia og som skal settast inn på sambandet Lote-Anda.

12. januar: Stadreiarlaget Ervik Havfiske, eit av verdas største autolinebåtreiarlag, har i desse dagar kontrahert to nye autolinebåtar. Samstundes er to båtar leveringsklare frå verftet i Tyrkia.

12. januar: Roger Aa Djupvik blir tilsett som dagleg leiar for Nordfjordrådet. Den tilsette daglege leiaren har klare ambisjonar for å engasjere ungdom, og ta la ungdom få del i regional utvikling. – Med Roger Aa Djupvik har Nordfjordrådet fått ein dagleg leiar med god kompetanse, breitt nettverk og ei genuin interesse for å utvikle heile Nordfjord, sa Leidulf Gloppestad, leiar i Nordfjordrådet.

19. januar: I desember vedtok styret i Helse Førde drifts- og investeringsbudsjett for 2018. Lars-Svein Drabløs ber helseministeren om å gå Helse Førde sine prioriteringar nærare etter i saumane. – Bakgrunnen for dette har samanheng med at vi fryktar at budsjettvedtaket til sjuande og sist vil gå ut over pasientane i Sogn og Fjordane, sa Drabløs.

19. januar: Andor Hovden i «Norgeshus Andor Hovden» kjøpte i fjor eit areal på rundt 25 mål i Leivdalsmona. Arealet grensar til bustadfeltet Fossebakken/Mogrenda, og vil bety 20 nye tomter.

19. januar: Sveinung Rotevatn har takka ja til å bli statssekretær i Sylvi Listhaug sitt nye departement., Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet. Dette vart kjent då den utvida regjeringa til Erna Solberg, med Venstre som nytt regjeringsparti, vart presentert etter ekstraordinært statsråd på slottet. – Som statssekretær i dette departementet får eg jobbe med saker eg brenn for, sa den nyleg utnemnde statssekretæren til Fjordabladet.

23. januar: Operahuset Nordfjord selde 16.268 billettar i 2017. Det er 4.402 fleire selde billettar enn året før. – Vi hadde eit toppår og kjempestore suksessar, sa kulturmedarbeidar Helga Didrikke Sundal.

26. januar: Onsdag 24. januar kunne miljøauge frå heile verda rettast mot ferjesambandet mellom kommunane Eid og Gloppen. MF Gloppefjord er pilotferja som skal vise veg for nullutslepp, og ein miljøvenleg kystveg.

26. januar: Trass i at det nesten er dobbelt så dyrt som først rekna med, går Helse- og sosialutvalet i Eid inn for å gå vidare med planane om ombygging av Eid Eldretun.

26. januar: – Her er eit enormt potensial for positiv utvikling, sa Sara Helen Haaland som nyleg vart tilsette som samfunns- og næringsutviklar i Selje. Stillinga vil ha ein sentral plass i plan-, utviklings- og næringsavdelinga i og vil ha som hovudoppgåve å legge til rette for nærings- og samfunnsutvikling i nært samarbeid med næringslivet.

30. januar: Bendik Vereide gjekk heilt til topps i Kvalfossprinten i Holmenkollen. Laurdag skaut han feilfritt og gjekk inn til delt førsteplass.

30. januar: Fire lag og organisasjonar på Bryggja har skipa eit aksjeselskap for å legge til rette for at det kan drivast skule i bygda. Verken Vågsøy, Eid eller Selje kommunar har pengar til å behalde Bryggja skule fram til bygda vert ein del av Stad kommune.

2. februar: Spørjeundersøking viser sjølvgode folkevalde politikarar. Dei folkevalde lokalpolitikarane er meir fornøgde med seg sjølve og med den kommunale verksemda enn det innbyggarane er. Dette gjeld både i Eid og elles i landet.

6. februar: det var stort oppmøte då Biltema på Nordfjordeid opna dørene rett før klokka sju laurdag 3. februar. – Oppmøtet er helt enormt, sa ein tydeleg glad og overraska Knut Svenningsen, dagleg leiar i Biltema Norge, som hadde 1700 kundar innom den første dagen.

6. februar: Fest hos Lefdal Mine Datacenter-ikon Mats Andersson, godt spelt av Matias Navelsaker, var ramma rundt årets russerevy på Nordfjordeid. På festen krydde det av kjendisar, som Petter Pilgaard (Sondre Vangberg) og Vendela Kirsebom (Vibeke H. Haus).

9. februar: Kommunestyret i Selje vedtok onsdag 7. februar ein sterk intensjon om å rydde opp etter hotellbrannen, samt å kjøpe den sju mål store tomta. Prislapp åtte millionar kroner. – vi må gjere noko men det er utopisk å tru at Selje kommune vil få att pengane, sa Anfinn Sjåstad (Frp) i debatten.

9. februar: Onsdag 7. februar tilsette kommunestyret i Selje Kristine Dahl som ny rådmann i Selje kommune.

13. februar: Eid Ap og Selje Ap er historie. Laurdag 10. februar heldt dei to lokallaga sine siste årsmøte, før dei sette seg saman og skipa Stad Ap.

13. februar: Fredag og laurdag inviterte 10. klasse ved Selje ungdomsskule til kabaret. Utgangspunktet for kabareten «Viva la Spøt» var ein dameferietur, vunne på Coop’en, til Gran Canaria.

16. februar: Suveren tannhelse i Eid. Barn og unge i Eid har svært lite hol i tennene og ligg langt over landsgjennomsnittet. Dette er eit resultat eg er stolt over, Eid tannklinikk er svært veldriven, sa fylkesdirektør for tannhelse, Clara Øberg.

16. februar: Seks elevar ved Eid vgs. gjekk heilt til topps under fylkesmeisterskapen i yrkesfag 2018.

20. februar: Eid kommune leverte 15. februar førebels rekneskap for 2017. Rekneskapen synte eit overskot på 4,8 millionar kroner.

20. februar: Selje kommune avla rapport for rekneskapen i 2017. Rekneskapen viste eit mindreforbruk i høve budsjett (overskot) på 15,4 millionar kroner.

20. februar: Kristine Leknesund Myrseth flyttar tilbake til Selje, og skal frå mai starte ny drift i Vestkapphuset.

20. februar: Lokale deltakarar frå Stårheim og Eid kunne reise heim med elleve gull på normaldistanse og sprint etter Vestlandsmeisterskapen i skiskyting på Harpefossen.

27. februar: – Tenk først og fremst på borna. Bryggja har ei «medgift» på rundt 30 millionar kroner med seg inn i Stad kommune. Bruk litt av pengane, som ein får seinare, til å sikre Bryggja skule mot nedlegging, sa Einar O. Midtbø.

27. februar: Ferske tal frå SSB viser at i 4. kvartal 2017, så veks Eid mest i folketal blant alle kommunane i Sogn og Fjordane. Folketalet i Eid var ved årsskiftet 6.157 innbyggarar. Det er ein auke på 90 innbyggarar frå 1. januar 2017.

27. februar: Sigrid Flo Bødal, Stårheim IL/NTG gjekk heilt til topps i søndagens sprint under Norgescupen i skiskyting som vart arrangert i Molde.