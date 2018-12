Avhøyr kan bli utsett til 2. januar

Nyhende

I utganspunket var det planlagt å gjennomføre avhøyr av den sikta mannen i morgon, søndag. Men no kan det bli utsett til over nyttår, og først finne stad onsdag 2. januar.

Årsaka er først og fremst tilstanden til den sikta mannen, som er svært prega av det som skjedde i Kjølsdalen 3. juledag om kvelden. Der to kvinner døde etter å ha blitt påkøyrd av mannen i 50-åra. Som er sikta for uaktsomt drap i saka.

Det mannen sin forsvarar, advokat Oscar Ihlebæk, som har prøvd å få utsette avhøyret.

–Det blir avgjort i kveld om avhøyret bli i morgon eller 2. januar. Dette er avhengig av min klient sin tilstand nær opp til avhøyret, men også av praktiske årsaker som vedkjem meg sjølv, seier Ihlebæk.

Og lensamnn Tormod Hvattum seier at dette ikkje har noko å seie for arbeidet med saka.

–No har den sikta fått sin eigen forsvarar, det vil gje tryggleik for han gjennom avhøyret. Om det blir avhøyr i morgon eller 2. januar betyr ikkje noko for etterforskinga, seier Hvattum.

Det første forhøyret av den sikta mannen blei forsøkt gjennomført i går, fredag. Men då var han for medteken av det som hadde skjedd til at han klarte å svare på spørsmål. Han sa også at han ville ha forsvarar på plass før han kunne avhøyrast.

No når Ihlebæk er på plass som forsvarar, har også han vurdert klienten sin tilstand slik at avhøyret kanskje bør utsettast til over nyttårshelga.

Først på staden

TV 2 har hatt eit intervju med dei to som kom først til staden i Kjølsdalen etter ulukka torsdag kveld. Til kanalen seier dei at sjåføren gjentok fleire gonger at han hadde sovna bak rattet. Lensmann Hvattum seier at dette er noko dei vil spørje den sikta om i avhøyret.