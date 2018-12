Det du treng å vite om byting av julegåver

Nyhende

Det er forskjell på å byte gåver kjøpt på nett og gåver kjøpt fysisk i butikk. I norske nettbutikkar har ein automatisk 14 dagar angrerett. Dersom det ikkje er noko gale med vara, har fysiske butikkar inga plikt til verken å gje tilbake pengar eller la kunden byte til ei ny vare. Sjølv om fysiske butikkar ikkje har noko plikt å byte gåver, er det ei ekstraservice som mange butikkar normalt har.

–Sjansen for å få byte julegåva aukar om ein er tidleg ute og vara ikkje er opna, seier Bror William Stende, direktør for Virke faghandel, i ei pressemelding.

–Kanskje vi burde bli endå flinkare til å byte julegåver vi ikkje treng eller ikkje kjem til å bruke, slik at vi berre har ting vi har bruk for. Det er bra for miljøet også, seier Stende.

Tips om du skal byte julegåver

1. Det er lurt å vere tidleg ute

2. Byt før salet startar. Mange butikkar har 10 dagar open retur

3. Ta med kvitering eller bytelapp

4. Ikkje bryt forpakninga, klipp av merkelappar eller bruk vara

5. Gå rett til disken med vara når du kjem til butikken

6. Salsvarer kan sjeldan bytast

7. Undertøy bytast som oftast berre om dei ligg forsegla i forpakninga

8. Ved byte av sko skal skoeska følgje med

9. Sjølv om ein ikkje har krav til å få pengane att, kan ein i dei fleste butikkane få til tilgodelapp