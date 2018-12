Dei tok livet av Ane

Nyhende

19. september 1702 blei Ane Olsdotter Humborstad halshogd for barnedrap og hovudet sett på stake på Galgeholmen i Vanylvsgapet etter dom på tinget på Haugsholmen og i lagmannsretten i Bergen. Det ho var dømd for var å ha teke livet av det nyfødde barnet sitt som var fødd i løynd og deretter plassert i utmarka på Tunheim i Syltefjorden der ho budde i ein ussel bustad, nærast eit skur, og livnærte seg med småjobbar rundt om på gardane og tigging (betleri).

Ho tilstod aldri drap på barnet sitt, og heldt heile tida hardnakka fast på at barnet døde av naturlege årsaker. Dette trudde ikkje retten, sorenskrivaren over Sunnmøre futedømme, eller lagmannen i Bergen på, og dødsdom blei avsagt etter lova.

Å drepe med lova i hand

Dødsstraff vil seie å ta ein persons liv som straff. Etter at Ane var funnen skuldig hadde dei heller ikkje noko val; Ho måtte bøte med livet ved halshogging. På dette punktet var Christian V si norske lov av 1687, 6. bok klinkande klar: Straffa for barnedrap var tap av livet.

Fram gjennom mellomalderen og meir enn hundre år etter reformasjonen blei innført i Danmark-Noreg (1537), skjedde det ei brutalisering av straffemetodar i Norden. I ettertid kan særleg straffene som råka småkårsfolk, som Ane Olsdotter Humborstad, verke urimelege og umenneskelege. Det var mellom anna dødsstraff for tjuveri, og det i ei tid der livsvilkåra for underklassen var prega av armod og naud.

Sjølve straffeprosessen kan og synast primitiv etter vår målestokk. Forsvarar som i dag vert sett på som heilt vesentleg, kom ikkje på tale. Sentrale i denne prosessen på bygdene var sorenskrivaren og futen. Ein viktig funksjon av lover og straff var å halde oppe kongens og statens autoritet. Folk skulle vite at å bryte lover og dermed utfordre kongens autoritet, ville medføre streng straff. I det heile eit regime som liknar på dei vi finn i land vi ikkje gjerne samanliknar oss med i dag.

I tida då Ane Humborstad levde var drap det heilt dominerande brotsverket for begge kjønn, for kvinnene barnedrap. Siste avrettingane for barnedrap fann stad på Ringebu i Oppland i 1832. Den mest vanlege avrettingsmetoden var halshogging, oftast med øks eller til og med sverd, og i heilt spesielle tilfelle kunne ein verte halshogd post mortem, altså liket vart halshogd. Den døde kroppen kunne ikkje bli gravlagd i vigsla jord og dermed hamna sjela i helvete etter dåtidas oppfatning.

Året 1876 er siste året for halshogging av drapsdømde i Noreg. I den nye straffelova av 1902 blei dødsstraff avskaffa, men Quislingstyret (1940-45) innførte dødsstraff på nytt. Det same gjorde Londonregjeringa for krigsbrotsverk. I landssvikoppgjeret etter verdskrigen fekk i alt 72 personar dødsdom, men den blei utført på berre 37 menn, 25 norske og 12 tyskarar. Siste kvinne som blei avretta for brotsverk i Noreg var for 142 år sidan. Dødsstraff blei fullstendig avskaffa i Noreg i 1979.

Kven var Ane Olsdotter Humborstad?

Ho vart fødd på garden Humborstad i Kjølsdalen, truleg ein gong på 1670-talet. Faren var kan hende Ola Rasmussen Humborstad fødd i 1636 på bruk nr 6, Leite. Det er einaste mann på Humborstad med namnet Ola/Oluff som vi veit levde i siste halvdelen av 1600-talet. Mora og øvrige familie veit vi lite om, men alt tyder på at foreldra sat trongt i det, slik at Ane måtte ut og tene og forsørgje seg sjølv så snart ho var arbeidsfør. Fast arbeid var det neppe tale om, men onnearbeid, gjeting, vedsanking, spinning og veving og slikt. Slik gjekk ungdomsåra, og etter kvart kom ho til å slå seg ned i Vanylven, først i Almklovdalen og sidan i Syltefjorden. Det har gjennom tidene vore ein god del ferdsel båe vegar mellom Almklovdalen og Kjølsdalen gjennom Dueskaret ved fjellet Dua. Råsa gjennom Dueskaret har vore brukt heilt opp til våre dagar.

I lagmannsretten i Bergen kom det fram at Ane i ung alder fekk barn med ein mann på Sunnmøre som var trulova med ei anna kvinne. Dei tok til seg guten som Ane fødde og som ho ikkje såg seg syne med å fostre opp sjølv. Men det største dramaet i Ane sitt unge liv fann stad på Tunheim (Tunemb) i Syltefjorden i åra 1701 og 1702. Her kom ho i kontakt med husmannen Ola Paulsson, som dessutan var gift og hadde tre born. Om forholdet dei innleia var etter hennar ynskje, seier soga ingenting om. Ho skal ha fortalt seinare at det var Ola Paulsson som la seg etter henne og ikkje gav henne fred for «at faa sins willie med hende».

Evig skam eller bøddeløksa

Forholdet mellom Ane Olsdotter og Ola Paulsson, sex utanfor ekteskap, blei kalla legermål og sett på som eit alvorleg brotsverk. Stat og kyrkje hadde felles interesse av å regulere seksuell åtferd på den tida, og det var strenge straffer på dette området. Både bøter og kroppsstraff som pisking var vanleg, men strengare straffer kunne og bli brukt. Seksuelt samkvem med nærskylde, vart straffa med døden. Straffa råka like hardt om dei ikkje var genetiske slektningar. Ei mildare form for straff var tvangsarbeid i kongens gruver eller i fiskeværa i Nord-Norge.

Så skjedde det verst tenkelege for Ane, forholdet til Ola bar frukter; ho vart med barn. Ho var i ein fortvila situasjon, men hadde få utvegar til å komme seg ut av knipa. Å reise heim til Humborstad til ein armodsheim ser ikkje ut til å ha vore eit alternativ. Til det var ho i ei for dårleg forfatning til å gå den lange vegen. Dessutan ville det vere å bringe skam over foreldra. Altså måtte ho bli der ho var og tole både skamma og straffa for det ho hadde vore med på. Litt enklare var det for barnefaren som var gift og hadde fleire barn. Men han og vart seinare straffa, om enn det var av det mildaste slaget.

Så kom dagen då barnet skulle bli fødd. Men dette Ane sitt barn nummer to, ei jente, skulle aldri leve opp. Ho fødde eit dødfødd barn, ei forklaring ho heldt fast ved heile tida seinare. Det døde barnet vart plassert i utmarka, og blei funne seinare nedgrave i ei myr då retten var på synfaring.

Det som hadde skjedd skulle bli tungt å bere for Ane, og ho fortalde om barnefødselen til gardkona, Anna Rasmusdotter, som fortalde det vidare og det kom ein lagrettemann for øyre. Han meinte at han ikkje hadde noko val men måtte gå til lensmannen med saka. Han heitte Lars Knutsson, heldt til på Haugsholmen, og var lensmann i Vanylven skipreide (tinglag).

Lensmannen henta Ane Olsdotter som fekk plass i fangeholet på Haugsholmen 11. juni 2002. Der blei ho sitjande nokre dagar til futen, Anders Hansson Møller, og sorenskrivaren Henning Tygesson Castberg fastsette tingdagen til 20. juni 1702, då dom over Ane skulle falle. Også åtte lagrettemenn frå området skulle møte på tinget på Haugsholmen.

Dødsdom ved halshogging for Ane

Rettsmøtet på Haugsholmen blei administrert av futen Anders Hansson Møller, og skrivaren Henning Tygesson Castberg var både dommar og skreiv referat frå det ekstraordinære tingmøtet. Det gjev god informasjon om det som skjedde under rettsmøtet i tingstova. Ho erkjende å ha fødd eit jentebarn i dulsmål (i løynd) i byrjinga av juni, og hevda at det var dødfødt. Vidare fortalde ho at det døde barnet blei sveipt i eit skjorteerme og lagt under ein stein i utmarka. På spørsmål svara ho at barnefaren, Ola Paulsson, ikkje hadde noko rolle i det som skjedde under og etter fødselen.

Ho fortalde og at ho hadde hatt besøk av gardkona, Anna Rasmusdotter, som hadde hjelpt henne med å tømme dei mjølkesprengde brysta og som ho hadde trudd seg til. Anna hadde gått vidare med det ho var blitt fortalt om det døde barnet, og det blei meldt til lensmannen som henta Ane og sette ho i fengsel på Haugsholmen.

Lagrettemennene blei spurt om sinnstilstanden til Ane, og det blei fastslått at ho: «Alltid hafuer Veret Ved god fornufft». Noko som soknepresten og stadfesta. Barnefaren vitna dessutan i saka. Han vedgjekk å vere barnefaren, men nekta på å ha hatt noko med barnefødselen å gjere. Etter ei kort oppsummering av det som hadde skjedd i tingstova, fall dommen over Ane Olsdotter Humborstad, og den lydde slik etter Christian den femtes kapittel 6, artikkel 7 og 8:

« … at bøde Sin gierning Med Sin hals Sampt hindis hofuet paa den Paalle opsettis …»

Alt hennar eige vart og tildømt kongens kasse, men det kom fram i retten at ho ingenting åtte « … Uden Klæderne paa kroppen …»

Dommen over barnefaren Ola Paulsson blei slik: han «bør paa det scharpeste at Udstaa Kierchens Diciplin, og strafis Ved VandEluens Kirche 3de Søndager Med hals Jernet. For og Effter Prædichen. Han måtte altså for legermål for gift mann, stå i gapestokk utanfor kyrkja i Vanylven 3 søndagar på rad både før og etter preika. Det heiter vidare at han « … icke det Ringeste er Eyende till bøder …»

Gapestokk som straffemetode var vanleg rundt om i landet. Det blei først avskaffa ved lov rundt 1850.

Til lagmannen i Bergen

Alle dødsdommar skulle etter lova godkjennast av lagmannen. Vel to månader etter dødsdommen på tinget på Haugsholmen måtte Ane møte for lagmannen i Bergen 31. august 2002. Dette betydde ei reise som tok fleire dagar i open båt. Sunnmørsfuten sin tenar, og sorenskrivaren, Henning Tygesson Castberg, og seks skysskarar, var med på ferda. Det kom fram i retten at på ei synfaring som var gjennomført på Tunheim etter rettssaka blei barneliket funne i eit hol i myrlendt terreng. Ane hadde dekka til liket med torv og det hadde hovudskadar: Barnets «hofued var quested». Tidlegare hadde ho sagt at ho la det døde barnet under ein stein, og at det sidan blei borte

Dette var eit nytt og sentralt punkt i saka som ikkje var eit tema i første rettssaka. Ane påstod at desse skadane måtte barnet ha fått under fødselen. Ho fortalde at ho hadde sete på ein benk under fødselen, og sliten som ho var, fall barnet på golvet då det kom ut, og då ho tok det opp var det ikkje teikn til liv. Som før nekta ho bestemt sjølv å ha tatt barnet av dage.

Dom i Bergen fall 1. september 1702. Dødsdommen frå Haugsholmen blei stadfesta, og det blei slått fast at Ane ingen midlar hadde for å betale for underhaldning og straff etter at ho blei fyrst arrestert.

Fælsleg død for Ane

No finst det eigentleg ingen sikker dokumentasjon på at Ane døde på Galgeholmen, men mest truleg var det der avrettinga skjedde, og folketradisjonen går også ut på det. Det var ein gamal rettarstad, og låg like ved Haugsholmen der ho hadde sete fengsla sommaren 1702. Folk fortel dessutan at då tyskarane dreiv øvingsskyting med Galgeholmen som mål under krigen, dukka det opp nokre gamle fjøler. Var det restane etter kista til Ane?

Nokre grannar som var eigarar av Flugeholmane rodde ut til Galgeholmen og grov opp bord som likna ei likkiste. I kista var det og ein del morkna beinrestar. Dei spikra det heile saman att og grov det ned i myra. Sidan har det ikkje vore granska nærare.

Dei som vart dømde frå livet, fekk ikkje kvile i vigd jord, men fekk vanlegvis siste kvileplassen sin i nærleiken av rettarstaden. Det var rakkaren, bøddelens medhjelpar, som måtte ta seg av den døde kroppen.

Ane må ha hatt vonde dagar etter dommen i Bergen, med nattevaking, ufatteleg attelet og ubeskriveleg redsle både for døden og helvetes pine. Avrettingsdagen nærma seg ubønnhøyrleg og skal ha skjedd 19. september 1702. Jon Pedersson var meistermannen (bøddelen) for Sunnmøre på den tida, og for umaken; halshogginga på Galgeholmen og åtte mils reise til og frå rettarstaden skulle han ha fire riksdalar. Det går fram av futerekneskapen og kvitteringa han underteikna med bumerket sitt.

Også futen og lensmannen var til stades, og ein god del nysgjerrige bygdefolk frå området låg i båtar rundt holmen. Avrettingane skjedde i full offentlegheit, og det var gjerne mykje folk til stades. Gamle påbod påla elles folk møteplikt ved avrettingar – til skrekk og åtvaring.

Ane la hovudet sitt på stabben og meistermannen let øksa falle, og hovudet blei skilt frå kroppen. Kjende ho smerte? Det er umogleg å vite. Truleg kjende ho ingenting om meistermannen gjorde jobben sin skikkeleg. Futen hadde med seg kiste i båten og kroppen til Ane blei gravlagd på holmen. Hovudet hennar vart så sett på ein påle slik som dommen lydde, og blei ståande slik til det ein gong forsvann. Så kunne meistermannen ta med seg øksa og stabben, og heile fylgjet reiste frå Galgeholmen.

I det økonomiske oppgjeret som følgde etter avrettingar, slår futen fast at Ane, dotter av fattige foreldre, ingenting åtte eller etterlet seg.

«Begangen læijermal»

I Ministerialbok (prestebok) for Davik prestegjeld 1710–1742 går det fram at ei anna ung kvinne frå Kjølsdalen, Christij Svendsdatter, blei dømd for barnedrap og avretta med sverd etter at barnet hennar døde etter fødsel i «dølgsmaal».

Dette skjedde 11. november 1720. Ho var då 20 år gamal. I same ministerialbok går det fram at Christij Svendsdatter same året saman med Noe Erichsen frå Ervik blei dømd til offentleg skriftemål «For begangen læijermal».