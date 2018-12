Passar på vegane våre

Nyhende

– Sjå kor fint det har blitt!

Vi køyrer snarvegen opp gjennom nyasfalterte Rådhusvegen på Nordfjordeid i behageleg fartshumptempo i den kommunale farkosten til Hans Petter Vereide (HPV).

Turen går først til Uldegrova. Bak SFE-bygget.

– Sjå! Her rasa det for ti år sidan i samband med mykje regn. Det kan rase igjen! Eg har åtvara, men ikkje bli høyrd, fortel HPV medan vi brøyter oss veg gjennom småskog ned skråninga til grova og ser eit rør som stikk fram under bygningen. HPV meiner at Eid kommune burde ha nytta høvet til å legge nye rør rundt området på austsida då dei laga til Eid næringspark.

– Har dei tenkt på kva som vil skje om det tettar seg til og vatnet byrjar å grave?

– Å vere i forkant , er HPV sitt mantra.

Mykje av arbeidet hans i Teknisk Drift er å syte for å vere i forkant, å hindre at skadar skjer. Difor køyrer han i utsette periodar faste rundar rundt om i kommunen for å passe på at stikkrenner og kummar er opne, at det ikkje tettar seg til og blir flaum.

– Vatn på avvegar kan gjere mykje skade.

Få i Eid veit betre enn HPV kva krefter vatn, vêr og vind kan ha. Det ser ut til å bli meir og meir vêr, spesielt i form av store nedbørsmengder i løpet av kort tid, og HPV er oppteken av at ein må ta høgde for det, ikkje minst ved å nytte større dimensjonar på stikkrennene.

Sjøgata på Nordfjordeid er utsett for vêr og vind, og ikkje minst med kombinasjonen høg vasstand og orkan kan det røyne på.

Under orkanen Dagmar kom båtane drivande heilt opp i gata.

– Det er ikkje noko kvardagssyn.

– Vi måtte binde båtar fast til trea på Almenningen,

– Sjølv om det kan vere farleg, så er det samstundes litt fascinerande å oppleve naturkreftene, tykkjer han.

I 40 år. I all slags vêr , ikkje minst når det regnar og stormar som verst er HPV ute og jobbar. Og det har han gjort i over 40 år. Heilt sidan 11. september i 1978 då han som 18-åring fekk jobb i Eid kommune.

HPV fortel at han fekk tips frå Inge Nord om å stikke innom teknisk sjef Kristen Brynestad. Han så gjorde, og fekk beskjed om at det var berre å begynne. Den tida var Reidar Nes arbeidsleiar. Om morgonane køyrde han folk ut på arbeid, og han hadde ansvar for at alle hadde kome inn att når kvelden kom.

Årstidene styrer arbeidet. I desse 40 åra har HPV kvar dag gleda seg til å gå på jobben.

– Eid kommune har vore ein god arbeidsplass. Det har vore nye utfordringar kvar dag.

Klokka 7.30 om morgonane er han på plass i lokala i Øyane. Der er det først litt prat og så ut. Karane på veg veit kva dei skal gjere. Det vanlege arbeidet er styrt av årstidene, men dei må heile tida vere førebudde på at det kan skje uføresette ting.

I Eid kommune er det 110 kilometer med kommunal veg som skal skjøttast og sjåast til. I uteseksjonen merkar dei godt den kommunale armoda. Tidlegare var dei fem mann på veg, no er dei berre to, samstundes som strekninga har auka i omfang.

– No kjem vi ikkje i mål. Vi ligg på etterskot med mange ting. Det er litt bekymringverdig at vi er så lite folk. I fjor tømde vi 450 sandfang. Å tømme sandfang er høgt prioritert, men i år måtte vi kutte det ut, vi får prøve å ta det til våren.

Svake punkt. HPV kjenner dei kommunale vegane i Eid like godt som si eiga bukselomme og veit kvar dei svake punkta er. Til dømes blir det i styggevêr om hausten fleire turar kvar dag opp i øvste Prestemarka for å sjå til at avløp og stikkerenner er opne. Her tettar det seg lett når blada fell av trea.

– Det kan bli farleg.

Vi svingar opp i Prestemarka, og ganske riktig, det er mykje grus i kummen under avløpsrøra under rista, og spade og kumklype må fram.

Fekk gullspade. Spaden er den viktigaste arbeidsreiskapen til HPV. Det var stor irritasjon tidlegare i haust då spaden han bruker å ha i bilen var sporlaust forsvunnen. Han kunne ikkje finne den nokon stad, og han måtte gå til innkjøp av ein ny. For sikkerheits skuld kjøpte han to, for å ha ein i reserve. For det skulle ikkje skje igjen at han stod utan den viktigaste arbeidsreiskapen sin.

Spaden dukka opp igjen den. Men då i gullfarga tilstand. Det var arbeidskollegaene som hadde teke affære for å syne kor stor pris dei sette på jubilanten. Gullspaden vart høgtidsamt gitt i gåve saman med gode ord under markeringa av 40-års teneste i Øyane i september.

Snøbrøyting og sanding. Om vinteren går det mykje i snøbrøyting og sanding. Snø er fint, men den kjem og fær, kjem og fær. Det må brøytast og det må sandast om og om igjen. Avløp må haldast opne. Mange ting om folk flest ikkje tenkjer på. Men som fungerer fordi nokon har tenkt og gjort ein jobb i forkant. Når det er styggevêr, har karane på veg tidsnok med å sjekke og førebygge.

Den aller finaste tida er om våren. Høgdepunktet er opning av vegen over Brekka litt ut i juni. Då møtast dei frå Eid og Volda til felles kaffipause. Då er det sommar.

– For min del er det mykje handarbeid. Eg liker best kroppsleg arbeid og er oppteken av å få utført ting. Eg hadde ikkje trivst inne på eit kontor heile dagen, og data får dei andre ta seg av.

Trivsel. Frisk luft, fysisk arbeid og eit godt sosialt fellesskap på jobben skaper trivsel. HPV er oppteken av at ein skal ha det kjekt i lag, og det er ikkje sjå sjeldan det er kake på ein fredag i Øyane. Og tidlegare arbeidskollegaer blir heller ikkje gløymde. Dei blir inviterte til hyggeleg samvær kvart år siste fredagen før jul.

Turen går vidare opp til Skrede. Eitt av prosjekta i haust har vore å reinske stikkrenner og gjere klart til asfaltering på den kommunale vegen der. Dette var tidlegare Rv 15, men vart overtatt av kommunen då nyevegen var ferdig. Det meste av den kommunale vegen her har ikkje vore reasfaltert sidan 80-talet. Behovet er størst på den ytste og den inste delen. Her er det betydelege høgdeforskjellar og her er stein heilt opp i dagen.

– Det vart sagt at det skulle leggast asfalt, men så vart det ikkje likevel på grunn av økonomi, fortel HPV. Han er skuffa.

– Vi hadde lova dei det. Trasige greier. – Dei bør få noko dei som bur ute på bygdene også.

– Men når ikkje der er pengar, så er der ikkje pengar.

Stort etterslep. Det er ikkje berre i utkantane det står dårleg til på vegfronten. På Nordfjordeid har ein rett nok nyleg fått lagt ny asfalt i Rådhusvegen, men vegen til Prestemarka er dårleg. Her er det absolutt punkt som burde vore reasfaltert.

– Vi har alvorleg stort etterslep når det gjeld reasfaltering; på Skrede, i Leivdalen, nedste delen av Rindevegen, heile Ervik, Løkja … Det trengst meir pengar til vegvedlikehald.

Først i rådhuset. I HPV sitt 40-årige virke i Eid kommune har tilhaldsstaden for Uteseksjonen vore fleire ulike stadar. Då han tok til i jobben i 1978 var basen i kjellaren på Eid rådhus. Her var det då både brannstasjon, verkstad og opphaldsrom. Den gongen romma rådhuset også bank, legekontor, apotek, telegraf og post i tillegg til den kommunale administrasjonen.

Uteseksjonen heldt deretter til nokre år i Rådhusvegen, tidlegare gamle Ford, før dei fekk tilhald i Øyane.

HPV sin store lidenskap og hobby er dyr. Han har både hest, sauer og geiter, og syter for at også dei får julestemning og ein ekstra godbit i høgtida. Det blir pynta med lys og nissar, og barn og barnebarn kjem for å sjå.

HPV er kjend som ein dyktig hestekar. Vereide Terna er snart 19 år. Ho har hatt 13 føl, og ventar truleg nytt føl til våren. HPV er fast deltakar på merrasjå og følsjå. Høgdepunktet var då Vereide Terna fekk 1.-premie på merrasjå i Stryn for nokre år sidan.

– Det er avstressande å setje seg ned i fjøsen og sjå på at dyra et og har det bra.

– Ein vår utan sau og lam er ingen vår. Det blir fattigsleg dersom det ikkje er noko som fær og spring, fastslår Hans Petter Vereide. Han ønskjer alle ei god og fredfull jul og eit godt nytt år, – før han sjølv tek beina fatt og spring til neste oppdrag.