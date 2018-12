Med naturen som motiv

Nyhende

Sigve Brochmann Rasmussen, flytta til Eid då han var 11 år gammal, men har dei siste åra vore busett i Stavanger. Men han er veldig glad i Eid og ikkje minst naturen i Nordfjord. For litt sidan kjøpte han seg bubil som han reiser rundt i og tar bilde. Ikkje berre i Nordfjord, men i heile landet.

–For meg som er så glad i å køyre bil, er det veldig fint å få kombinere det med å ta bilde. Bubil er ikkje berre for pensjonistar. Den tida er forbi. Ein kan ha heilt fantastiske opplevingar med bubil. Eg har hatt heilt fantastisk netter med bubil i blant anna Oppstryn, fortel Sigve.

Naturen

Sigve fortel at han alltid har vore kreativ, og har drive med musikk i fleire år. Men det var då han vart utbrent og måtte ta ei pause frå jobb at han fann ut at han måtte ut. Ut for å ta bilde.

–Eg har brukt foto som ein måte å uttrykke meg kreativt på. Då eg vart utbrent, vart det heilt naturleg å gå ut i naturen å ta bilde.

Det har resultert i naturfoto rundt om i landet, men spesielt frå Nordfjord. Sigve er spesielt opptatt av komposisjon, farge og stemning i bilda, og motiva er ofte hav, fjell og surfing. Han er mindre opptatt av det tekniske. Nokre av bilda Sigve har hatt, er no stilt ut på Eid Miljø på Nordfjordeid.

–Vi bur i eit fantastisk fylke og ein fantastisk fjord som eg meiner folk må få auga opp for. Eg vil gje ein smakebit av det naturen har å by på. Det er lett å ta naturen for gitt, seier han.

Surfing

Noko av det som går igjen i mange av Sigve sine bilde er hav og surfing. Sigve fortel at han er mykje på strendene i Jæren og i Nordfjord, og han er svært opptatt av estetikken som ligg i surfing og bevegelsane i bølgene.

–Eg prøvar å ta bilde som andre kanskje ikkje tar.

– Eg er veldig fascinert av surfing, men eg driv ikkje med det sjølv. Surf har mykje med kjærleiken for naturen å gjere, forklarer han og legg til at han er spesielt opptatt av å fremje jentesurfing.