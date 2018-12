Byggeklare tomter til sommaren på Stårheim

Nyhende

Planen er at dei skal ta til med arbeidet i februar, og at opparbeiding av infrastruktur i form av veg, vatn og kloakk skal vere klart til 1. juli.

22 einebustadtomter

Det er totalt 22 tomter for einebustadar og ei tomt for konsentrert utbygging som skal opparbeidast.

I arbeidet inngår også oppgradering av kryss mellom kommunal- og fylkesveg, oppgradering av kommunal veg og to nye stikkvegar med kommunale hovudleidningar med VA. Det vert opplyst at det også skal byggast ein park.

Også nærmiljøanlegg

Frå Eid kommune si side er målet at også grendene skal kunne tilby ulike bustadalternativ. Det vert peika på at Stårheim er ei bygd med stort engasjement og med eit godt miljø for barn å vekse opp.

Saman med det nye nærmiljøanlegget som no er planlagt ligg mykje til rette for at Stårheim kan tiltrekkje seg småbarnsfamiliar som ønskjer å etablere seg. Kort pendlarveg både austover til Nordfjordeid og vestover til Vågsøy og Selje er også til Stårheim sin fordel.

Det var sju entreprenørar som leverte inn anbod på opparbeiding av bustadfeltet i Torvika. I tillegg til Kveen AS var det Geir Sandal AS, Kvernevik AS, Maskinentreprenør Jimmy Nore og son AS, Mesta AS, Norsand AS og Per Røyrhus AS.