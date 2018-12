Nyhende

Ho har lånt med seg profesjonelt utstyr frå skulen og nyttar litt av tida i ferien til å lage ein tulledokumentar om jula på Nordfjordeid.

Dagny har sjølv laga manus, med litt hjelp av si kreative mor, Reidun Sunde, som elles også er ein av hovudpersonane saman med filmskaparen sjølv.

Tulledokumentaren har fått det julekoselege namnet «Det gyser i stille grender» og er ei veldig dramatisk historie, som har rot i røynda, men som er sterkt overdriven.

Filmen handlar om lokalbefolkninga i Eid og deira reaksjon på at ein person bryt ein viktig juletradisjon.

Dagny håper at filmen slår godt an i heimbygda. Den er veldig intern, men der er lagt på ei forteljarstemme som gjer at også andre enn dei innfødde kan ha glede av å sjå filmen.

Det har ikkje vore vanskeleg å få folk til å stille opp som skodespelarar og statistar. Venner og kjentfolk har teke utfordringa på strak arm og har mellom anna vore med på å gå i fakkeltog gjennom Eidsgata i protest mot det som skjer.

Planen er å lansere «Det gyser i stille grender» 23. desember. Då blir filmen lagt ut på Dagny sin eigen kanal på YouTube, delt med venner osv., og alle som vil kan unne seg ein 12-minutts pause, for å oppleve hygge og uhygge no i den søte førjulstida.

Dagny Sunde har tidlegare laga serien «Bygdejentene» i fem episodar, og ho har gitt ut diktbok.