Toppår for Operahuset Nordfjord

Nyhende

17.170 selde billettar er like under toppåra 2011 og 2013. Tek ein med arrangementa utan billettsal, er besøkstalet heilt på topp, med over 28.000 publikummarar.

– Det at publikum viser så stor interesse for operahuset i vårt tiande driftsår, viser tydeleg kor viktig eit slikt hus er for regionen, uttaler operahusleiar og kultursjef Geir Holmen.

Nok eit svært innhaldsrikt år i storstova er snart over.

– Ei lang rekkje store opplevingar ligg bak oss, med publikumssuksessar på rekkje og rad, seier Holmen og ramsar opp døme som Sigrid Moldestad, russerevy, Kardemomme by, skulemusikal, La Boheme, Henning Kvitnes, Eva Weel Skram, Annie, Hanne Krogh & Johnny Logan og Helgesenkoret. I 2019 er Operahuset ti år.