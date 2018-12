Liten nedgang i sjukefråværet

Nyhende

Dette tilsvarer ein nedgang på 15,3 prosent. I Selje aukar sjukefråværet, frå 5 til 6,5 prosent. Det gir ein auke på heile 31,3 prosent, som gjer at Selje har ein av dei som aukar mest i sjukefråvær i fylket.

Hyllestad og Leikanger har størst nedgang i sjukefråværet, med høvesvis 51 og 27 prosent.

Gulen og Jølster, begge med 34, har den største auken. Solund har høgast sjukefråvær med 7,1 prosent. Deretter kjem Selje med 6,5 prosent. Hyllestad og Aurland har lågast sjukefråvær (2,6 prosent og 3,5 prosent).

– Vi ser at sjukefråværet i dei små kommunane svingar mykje frå kvartal til kvartal. Det er difor viktig å sjå sjukefråværsutviklinga over tid, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

I Sogn og Fjordane gjekk sjukefråværet ned frå 5,0 prosent til 4,9 prosent. På landsnivå har sjukefråværet gått ned frå 5,4 til 5,3 prosent. Berre Oslo og Rogaland har lågare sjukefråvær enn Sogn og Fjordane.

– Sogn og Fjordane har eit stabilt lågt sjukefråvær. Dette til tross for at vi har ein befolknings- og næringsstruktur som skulle tilseie høgare sjukefråvær. Det er tydeleg at det blir gjort mykje godt arbeid for å halde sjukefråværet nede, seier Thorsnes.

Blant kvinner auka sjukefråværet frå 6,2 prosent i 3. kvartal 2017 til 6,3 prosent i 3. kvartal 2018. Blant menn har det vore ein nedgang frå 4,0 til 3,7 prosent. Sjukefråværet er høgast innan helse- og sosialtenester med 6,9 prosent.