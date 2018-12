Sa ja til Stårheimsparken

Nyhende

Kommunestyret i Eid sa ja til lånegaranti på 2,6 millionar kroner og inntil 700.000 kroner i tilskot til nærmiljøanlegg på Stårheim. Stårheimsparken blir eit anlegg for ulike aktivitetar for folk i alle aldrar, ein sosial møteplass for heile bygda og omkrins. Det blir fleire typar ballspel, tennis, klatrepark, bandy, boccia, løpebane med lengdegrop, aktivitetsløype og anna leik som sklie, trampolinar og kinadisse. Parken vil også få benkar og ein paviljong som Stårheim IL skal bygge på dugnad.

Vedtaket var samrøystes og utan diskusjon.