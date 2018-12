Kulturprisen i Selje til Per Stave

Nyhende

Kulturprisen fekk Stave for lang og tru teneste for musikklivet på Stadlandet gjennom tre tiår. Han har mellom anna lang erfaring som pianist og organist sidan han starta ungdomskoret Shalom på 1980-talet. «Han er fagleg dyktig, syng tenorstemme og spelar fleire instrument; piano, kyrkjeorgel, saksofon, trekkspel. Det er mange lag og organisasjonar som haustar gode av den ressursen som Per er», heiter det i grunngjevinga.

Stig Ødegård fekk idrettsprisen. Han har i tolv å vore med i Flatraket Idrettslag, der han i ti år har vore leiar og primus motor for alt som har skjedd i idrettslaget.