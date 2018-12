Kontrollerte 19 køyretøy

Nyhende

Under kontrollen var det 19 køyretøy som vart kontrollert. Alle dei kontrollerte brukte bilbelte. Men ein firehjul moped vart avregistrert grunna store tekniske manglar. Fem køyretøy hadde feil på lys kom det fram under kontrollen, ifølgje Statens vegvesen.

Søndag hadde også Statens vegvesen kontroll på Kjøs. To førarar måtte sikte lasta betre før dei kunne køyre vidare. Ein førar vart meld for brot på køyre og kviletidsregelverket, medan to førarar fekk åtvaring for brot på same regelverk. Ein førar fekk gebyr for manglande dokument. I tillegg fekk ein spesialtransport bruksforbod for manglar på merking av last.