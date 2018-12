– Legg ein Sagastadaksje under juletreet

Nyhende

Ap-politikar og styreleiar i Eid Industrihus KF, Ove Bjørlo slo i kommunestyret eit slag for Sagastad. Det har den siste tida vore litt negativt fokus på grunn av forseinking og overskriding, og Bjørlo er oppteken av at eidarane skal vere stolte av Sagastad. Han samanlikna med Operahuset Nordfjord, som det også var ein del skepsis til at kommunen brukte pengar og satsa på. Dette er no ti år sidan.

– Ingen snakkar no lenger negativt om Operahuset. Der er det no mange fulle hus, sa Bjøro som har god tru på at det også blir mange fulle hus i Sagastad. Han er 100 prosent sikker på at Sagastad er noko som eidarane kjem til å bli stolte av å ha i bygda.